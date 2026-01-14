Ovo su najsigurnije aviokompanije u Europi

Iako su komercijalni letovi već desetljećima najsigurniji oblik prijevoza, nekoliko nesreća koje su u proteklih 12 mjeseci privukle veliku pozornost javnosti razumljivo je učinilo putnike – i one česte i one nervozne – zabrinutima zbog letenja.
Analizirajući stope incidenata kod 320 zračnih prijevoznika te prilagođavajući rezultate faktorima poput ukupnog broja obavljenih letova i starosti flote, internetska stranica AirlineRatings sada je rangirala 25 najsigurnijih zrakoplovnih kompanija u svijetu za 2026. godinu, prenosi Euronews.
U obzir su uzeti i drugi elementi, uključujući obuku pilota i sigurnosne revizije. Ove je godine stranica za recenzije zrakoplovnih kompanija dala dodatnu težinu sprječavanju turbulencija u svojim izračunima.
Iako je izvršna direktorica Sharon Petersen naglasila da se razlike među zrakoplovnim kompanijama na ljestvici smanjuju, samo jedna može zauzeti prvo mjesto – a u 2026. godini to je uspjelo jednom prijevozniku iz Zaljeva: Etihad Airwaysu.
To je prvi put da je jedna zaljevska zrakoplovna kompanija završila na prvom mjestu ljestvice, pri čemu je avioprijevoznik sa sjedištem u Abu Dhabiju preuzeo vrh od Air New Zealanda.
Tri od pet najboljih kompanija dolaze iz te regije, dok popis u cjelini dominiraju prijevoznici iz azijsko-pacifičke regije.
Sedam europskih zrakoplovnih kompanija ušlo je među 25 najboljih.
Koje su najsigurnije zrakoplovne kompanije u Europi u 2026.?
Turski nacionalni prijevoznik, Turkish Airlines, ponovno je proglašen najsigurnijom zrakoplovnom kompanijom u Europi, zauzevši 12. mjesto ukupno.
Sa sjedištem u Istanbulu, Turkish Airlines drži svjetski rekord po broju zemalja u koje leti, a Skytrax ga je 2025. godine proglasio šestom najboljom zrakoplovnom kompanijom na svijetu.
Odmah iza, na 13. mjestu, našla se britanska Virgin Atlantic, dok je njezina sestrinska kompanija Virgin Australia bila nešto ispred, na 9. mjestu.
Ostali europski prijevoznici koji su se našli na popisu su TAP Air Portugal (16.), SAS (17.), British Airways (18.), Iberia (20.) i Lufthansa (21.).
Koje su najsigurnije niskotarifne zrakoplovne kompanije u Europi u 2026.?
Procjenjivane u zasebnom poretku, europske zrakoplovne kompanije činile su 40 posto popisa najsigurnijih niskotarifnih prijevoznika.
Iako je HK Express zauzeo prvo mjesto, najbolja niskotarifna europska kompanija bila je easyJet, koji je završio kao peti ukupno.
Slijedi airBaltic na sedmom mjestu, zatim Wizz Air na devetom, TUI (11.), Vueling (12.), Norwegian (13.), Jet2 (17.), Ryanair (18.), Transavia (20.) i Eurowings (21.).
Kako se određuju ljestvice najsigurnijih zrakoplovnih kompanija?
Zrakoplovne kompanije koje procjenjuje AirlineRatings dobivaju ocjenu od sedam zvjezdica, a popis 25 najboljih sastavlja se među onima koje osvoje maksimalan broj bodova.
Sustav ocjenjivanja sa sedam zvjezdica analizira ozbiljne incidente povezane s pilotima, pri čemu se oduzima jedna ili dvije zvjezdice ovisno o težini i učestalosti, kao i smrtonosne nesreće u posljednjih 10 godina, zbog kojih zrakoplovna kompanija gubi tri zvjezdice. U to nisu uključeni terorizam, otmice ili samoubojstva, niti nesreće koje je uzrokovao drugi zrakoplov.
U obzir se uzimaju i procjene međunarodnih revizija, uključujući IATA Operational Safety Audit, sigurnosnu reviziju država Međunarodne organizacije civilnog zrakoplovstva (ICAO) te sigurnosne ocjene FAA-a.
Godina 2026. prva je u kojoj sudjelovanje zrakoplovne kompanije u programu IATA Turbulence Aware postaje faktor u izboru 25 najboljih, a planira se dodatno unaprijediti rangiranje u nadolazećim godinama analizom politika vezanih uz litijske baterije na letu, sigurnosne videozapise i korištenje naprednih alata za praćenje sigurnosti.
Peterson je o ljestvici rekla: „Općenito je važno napomenuti da je svaka zrakoplovna kompanija na popisu za 2026. godinu zabilježila incidente u protekle dvije godine – od udaraca repom o pistu do požara u kabini i gašenja motora – no stvarna stopa incidenata po letu kreće se između 0,002 i 0,09, što je pravi dokaz visoke razine sigurnosti u cijeloj industriji.”
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare