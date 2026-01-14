Ovo su najsigurnije aviokompanije u Europi

Sustav ocjenjivanja sa sedam zvjezdica analizira ozbiljne incidente povezane s pilotima, pri čemu se oduzima jedna ili dvije zvjezdice ovisno o težini i učestalosti, kao i smrtonosne nesreće u posljednjih 10 godina, zbog kojih zrakoplovna kompanija gubi tri zvjezdice. U to nisu uključeni terorizam, otmice ili samoubojstva, niti nesreće koje je uzrokovao drugi zrakoplov.