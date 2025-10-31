Bio je u Afganistanu, spasio ženu iz Save, a sada će upravljati sportskim objektima u Zagrebu

"Ispred mene je bila skupina od tri ženske osobe, s njima je bio i jedan muškarac. Ispred nas je hodala starija gospođa koja je vukla kolica. Izgledala je kao da je obavila kupovinu. U jednom trenutku jedna od žena iz skupine gurnula je stariju gospođu i uzela joj novčanik iz torbe. Stajao sam dva metra od njih. Dok je jedna džeparila, ostalih troje krenuli su dalje. Nisam mogao vjerovati što se događa u 12 sati, pred očima mene i mnogo ljudi koji su bili na okretištu. Automatski sam došao do kradljivice, obuhvatio je rukom 'u kravatu' i pitao je što radi", prenosi portal Vojna policija njegove riječi.