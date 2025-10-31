boris dujmić
Bio je u Afganistanu, spasio ženu iz Save, a sada će upravljati sportskim objektima u Zagrebu
Zagrebačka ustanova Upravljanje sportskim objektima odabrala je Borisa Dujmića za novog ravnatelja. Riječ je o diplomiranom kineziologu i sportašu koji je 15 godina proveo u Ministarstvu obrane, a medijima je poznat po nekoliko svojih herojskih djela
Pitanje ravnatelja ustanove Upravljanja sportskim objektima
Nakon višemjesečne trakavice oko vodstva zagrebačke ustanove Upravljanje sportskim objektima, koja se, podsjetimo, proljetos našla u središtu afere Hipodrom, odabran je novi ravnatelj.
"Slijedom raspisanog javnog natječaja i provedenog selekcijskog postupka, Upravno vijeće ustanove Upravljanje sportskim objektima (USO) je 28. listopada 2025. godine u punom sastavu jednoglasno donijelo odluku o imenovanju Borisa Dujmića za novog ravnatelja USO-a", priopćili su iz te ustanove.
Tko je u upravnom vijeću?
U Upravnom vijeću USO-a nalaze se četiri predstavnika osnivača, dva predstavnika Sportskog saveza Grada Zagreba i predstavnik zaposlenika. Imenovani ravnatelj prihvatio je ponudu te će zbog reguliranja prava i obveza prema sadašnjem poslodavcu preuzeti dužnost u drugoj polovici studenoga.
Dujmić ima diplomu Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, kategorizirani je sportaš Hrvatskog olimpijskog odbora (HOO) u kajaku na divljim vodama i raftingu te osvajač brojnih međunarodnih sportskih medalja i priznanja.
Zadnjih 15 godina bio je zaposlen u Ministarstvu obrane Republike Hrvatske, između ostalog kao zapovjednik voda antiterorističke vojne policije i satnije za zaštitu VIP osoba, te ima iskustvo sudjelovanja u NATO-ovoj misiji u Afganistanu kao savjetnik.
Herojska djela
Široj javnosti je relativno nepoznat, iako je dvaput učinio herojsko djelo. Krajem listopada 2006. godine spasio je 76-godišnju ženu koja se bacila u Savu.
"Bio sam na mostu i samo sam krajičkom oka vidio da se okupilo dvoje, troje ljudi i ženu da skače u rijeku. Okrenuo sam se i sjurio niz nasip biciklom. Skinuo sam se i uskočio u Savu, izvukao sam je", rekao je tada za medije i dodao da nije superheroj, ali i da ne okreće glavu.
To je pokazao i nekoliko godina kasnije, kad je uhvatio kradljivicu u akciji i zadržao je do dolaska policije. Šetao je s bebom Savskim mostom kad je vidio da je starija žena opljačkana.
"Ispred mene je bila skupina od tri ženske osobe, s njima je bio i jedan muškarac. Ispred nas je hodala starija gospođa koja je vukla kolica. Izgledala je kao da je obavila kupovinu. U jednom trenutku jedna od žena iz skupine gurnula je stariju gospođu i uzela joj novčanik iz torbe. Stajao sam dva metra od njih. Dok je jedna džeparila, ostalih troje krenuli su dalje. Nisam mogao vjerovati što se događa u 12 sati, pred očima mene i mnogo ljudi koji su bili na okretištu. Automatski sam došao do kradljivice, obuhvatio je rukom 'u kravatu' i pitao je što radi", prenosi portal Vojna policija njegove riječi.
