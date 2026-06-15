Trump: Sporazum s Iranom već je u potpunosti potpisan. Sankcije? To je doista pitanje ponašanja

Vance je ranije u ponedjeljak izjavio da je sporazum digitalno potpisan u nedjelju te da pritom nisu oslobođena nikakva financijska sredstva. Na pitanje kada će tekst memoranduma o razumijevanju biti objavljen, Trump je odgovorio: "Vjerojatno vrlo brzo. Rekao bih neko vrijeme nakon petka... Mislim da će to biti u vrlo skoroj budućnosti."