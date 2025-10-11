Bio nam je vodeći izvozni proizvod, a sad nije ni među 10. "Nastavi li se ovako, izgubit ćemo proizvodnju"

"Domaći proizvođači i posljednja šećerana u Hrvatskoj, ona u Županji, na velikoj su prekretnici i bore se za opstanak. Zasad se nadaju da će ova sezona biti koliko-toliko dobra. No ako i ono malo preostalih proizvođača odustane od proizvodnje, to bi značilo gašenje i posljednje šećerane. A ako se proizvođačima ne pomogne izdašnije, to će sigurno desetkovati proizvodnju u idućoj godini. Oni će se okrenuti isplativijim kulturama i sve to bi, korak po korak, vodilo gašenju domaće proizvodnje repe, a onda i šećera. Od velike izvoznice, kojoj je šećer godinama bio najbolji izvozni proizvod, Hrvatska je došla u poziciju da joj ozbiljno prijeti gubitak proizvodnje", upozorava Kuskunović.