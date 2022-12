Biraju se novi članovi DIP-a, među kandidatima bivši ministar i neki zastupnici

Podijeli :

Saborski Odbor za izbor i imenovanja pokrenuo je postupak izbora petero od šestero članova Državnog izbornog povjerenstva (DIP), koliko ih Sabor ima pravo birati, a neslužbeno se već spominju neka imena.

Treba izabrati dvoje potpredsjednika i troje članova DIP-a. Jedan je član Povjerenstva preminuo prošle godine, ostalima u ožujku iduće istječu osmogodišnji mandati.

U jesen prošle godine preminuo je Josip Vresk, a mandati 8. ožujka 2023. istječu potpredsjednicama Ani Lovrin i Vesni Fabijančić Križanić te članovima Emilu Tomljanoviću i Slavenu Hojskom.

Četvrtoj članici DIP-a, Ivani Belec, mandat još traje, jer je izabrana u srpnju 2019. godine umjesto Janje Drobnjak Horvat.

DIP ima predsjednika, koji je po položaju uvijek predsjednik Vrhovnog suda, sada je to Radovan Dobronić, zatim četiri potpredsjednika i četiri člana.

Potpredsjednike Damira Kontreca i Jasenku Žabčić, koji dolaze iz reda sudaca izabrala je opća sjednica Vrhovnog suda, na prijedlog predsjednika Suda.

HDZ s partnerima dva, oporba tri

Dva potpredsjednika koji nisu suci i četiri člana bira Sabor tako da po jednog potpredsjednika i dva člana bira na prijedlog većine, a drugog potpredsjednika i druga dva člana na prijedlog oporbenih stranaka sukladno odnosu snaga u Saboru u trenutku izbora.

To znači da sada jednog potpredsjednika i člana treba kandidirati HDZ s partnerima (Belec je izabrana iz njihove kvote), a drugog potpredsjednika i dva člana, oporba.

Tehnički, svaki oporbeni klub može ponuditi svog kandidata, no pravilo je da u međustranačkim dogovorima ta mjesta dobiju najveće oporbene stranke u Saboru, a to su Socijaldemokrati, SDP i Most.

HDZ još ne otkriva imena svojih kandidata. Izvor iz Kluba napominje da za to još imaju desetak dana, da o svemu moraju razgovarati na klubu, užem predsjedništvu stranke, s koalicijskim partnerima.

Neslužbeno: Kandidati bivši i sadašnji zastupnici, bivši ministar

S konačnim imenima službeno ne izlaze ni tri najveće oporbene stranke, no neka se ipak neslužbeno spominju.

Tako izvor blizak Klubu SDP-a kaže da su ‘u igri’ dva imena, bivšeg zastupnika i ministra Ranka Ostojića i sadašnjeg člana DIP-a Slavena Hojskog, ali da konačna odluka još nije donesena.

Socijaldemokrati, kažu bliski im izvori, imaju nekoliko kandidata, a najviše izgleda za sada ima Draženko Pandek, bivši zastupnik.

Spominje se i ime aktualne zastupnice Vesne Nađ, koja ima uvjete za DIP, ali je problem što bi njezinim odlaskom iz Sabora Socijaldemokrati pali na 17 zastupnika i njezino mjesto ne bi imali od kuda popuniti.

Ime Mostovog kandidata za sada je također nepoznanica.

Da bi upravo tri navedena kluba, odnosno stranke, trebale kandidirati članove DIP-a, potvrđuju i reakcije iz Možemo i Hrvatskih suverenista koji neće imati svoje kandidate.

Nećemo imati svog kandidata, kaže Sandra Benčić (Možemo) i napominje da je to prerogativ stranaka koje imaju najveći broj zastupnika.

Taj način izbora nije najtransparentniji, ali ako je tako da biraju najveći, mi se nećemo gurati, niti mislimo da bismo trebali imati svog kandidata, kazala je.

Ni Suverenisti neće imati svog kandidata, jer kako objašnjava Marijan Pavliček, treba poštovati sastav Sabora i temeljem toga kandidirati.

Što o svemu misle u Domovinskom pokretu, ostalo je nepoznato, jer Ivan Penava, predsjednik stranke, nije reagirao na telefonski poziv.

Uvjeti za DIP

Osoba koja želi biti izabrana u DIP mora biti hrvatski državljanin, s prebivalištem na području Hrvatske. Mora imati opće biračko pravo, biti diplomirani pravnik, imati 10 godina radnog iskustva u struci, poznavati politički i izborni sustav i ne biti članom niti jedne političke stranke.

Iako je Odbor klubovima dao rok od dva tjedna za kandidature, Sabor ne mora do zimske stanke odlučiti tko će ući u sastav tijela koje nadzire sve izborne procese u državi, a nadzirat će i buduće parlamentarne, predsjedničke i izbore za EU parlament, referendume.

Budući da mandati sadašnjim članovima DIP-a traju do početka ožujka iduće godine, Sabor to može učiniti i nakon zimske stanke, kaže dobro upućen izvor.

