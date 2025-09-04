Bivši zaposlenik Radija 101 traži reviziju stečaja

Iz izvješća proizlazi da predmetni žig koristi društvo Raf Promotion, a nositeljica navedenih žigova je Petra Pavlek, koja je u Raf Promotionu bila direktorica do 27. svibnja 2022. No, da bi se vrijednost žiga uvrstila u stečaju masu Radija 101, stečajna upraviteljica isticala je da je potrebno najprije pribaviti stručno mišljenje zbog procjene uspjeha u eventualnim sudskim postupcima. "Upitan je uspjeh predmetnih postupaka te se postavlja i pitanje zastare", isticalo se u izvješću.