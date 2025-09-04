Bivši zaposlenik Radija 101 traži reviziju stečaja

Vjerovnik Radija 101 Ilko Dugandžić predao je prijedlog za dopuštenje revizije zaključenog stečaja Radija 101 navodeći da su mu u prvostupanjskom i drugostupanjskom postupku, zbog teških povreda parničnog postupka, povrijeđena temeljna ljudska prava.
Dugandžić u prijedlogu dostavljenom zagrebačkom Trgovačkom sudu navodi da je kao zaposlenik Radija 101 ustao protiv nezakonite odluke o otkazu naglašavajući i kako je hrvatskom sudstvu trebalo 12 godina da radni spor pravomoćno okonča u njegovu korist.
Dodaje i da, je nakon što je dočekao tu presudu, morao krenuti u ovršni postupak te je kao jedino rješenje vidio stečajni postupak Radija 101 koji je pokrenuo lani u ožujku.
Dugandžić je u prijedlogu za otvaranje stečaja tada prijavio tražbinu od 41.526 eura, a u listopadu je predložio dostavu spisa Državnom odvjetništvu i pokretanje istrage protiv bivšeg vlasnika Radija 101 Thomasa Alexandera Thimmea.
Pitanje žiga i digitalne fonoteke
U dopisu izražava sumnju u nezakoniti prijenos i korištenje žiga Radija 101, protuzakonito umanjenje imovine, a postavlja i pitanje postoji li fonoteka Radija 101 u digitalnom obliku te koja su prava na toj imovini.
Istup vjerovnika uslijedio je nakon tadašnjeg izvješća privremene stečajne upraviteljice u kojem se isticalo da Radio 101 d.o.o u stečaju nije upisan kao nositelj prava u registrima industrijskog vlasništva, a nepoznato je jesu li zaštićena intelektualna prava na žigu Radija 101 i postoji li fonoteka u digitalnom obliku.
''Eventualna imovina dužnika od koje bi se eventualno mogli pokriti troškovi stečajnog postupka jest žig, odnosno sama tvrtka dužnika na kojem, prema tvrdnjama punomoćnika vjerovnika, dužniku pripada pravo'', isticalo se u prošlogodišnjem dopisu.
No, prema kasnijem izvješću privremene stečajne upraviteljice Monike Trkulje, ipak je "pronađen" žig Radija 101, odnosno utvrđeno je "kretanje prijave žiga". Naime, dužnik je imao registriran verbalni žig "Radio 10", a 17. ožujka 2022. u registru prijava žig je bio upisan na trgovačko društvo My Power Station j.d.o.o., u vlasništvu Thimmea i to, kako se navodi, temeljem Ugovora o prijenosu žiga uz naknadu od 500 kuna.
Nadalje, za figurativni žig kultnog zagrebačkog radija postoji prijava 27. svibnja 2021. godine od Slavina Balena koji je Ugovorom o ustupanju vlasničkog prava na figurativnom žigu do 2031. to pravo prenio na Petru Pavlek.
Iz izvješća proizlazi da predmetni žig koristi društvo Raf Promotion, a nositeljica navedenih žigova je Petra Pavlek, koja je u Raf Promotionu bila direktorica do 27. svibnja 2022. No, da bi se vrijednost žiga uvrstila u stečaju masu Radija 101, stečajna upraviteljica isticala je da je potrebno najprije pribaviti stručno mišljenje zbog procjene uspjeha u eventualnim sudskim postupcima. "Upitan je uspjeh predmetnih postupaka te se postavlja i pitanje zastare", isticalo se u izvješću.
Nemogućnost pronalaženja ostale imovine Radija 101
S druge strane, navodila se i nemogućnost pronalaženja ostale imovine Radija 101, ali i da bivši vlasnik Thimme ni njegova odvjetnica Lana Popadić ne odgovaraju na upite.
"Nije zaprimljen povratan odgovor niti očitovanje o imovini dužnika, osobito o tome da li su poduzete kakve pravne radnje za zaštitu intelektualnih prava na žigu, kako je došlo do umanjenja imovine dužnika, postoji li fonoteka u digitalnom obliku, odnosno očitovanje o navodu da je postojala imovina dužnika i to kolekcija ploča i kazeta koja je prodana 2014.", zaključivalo se u izvješću.
Trgovački sud u Zagrebu otvorio i zaključio stečaj Radija 101 d.o.o u svibnju ove godine, no rješenje o zaključenju stečajnog postupka ne isključuje mogućnost pronalaženja i eventualnog unovčenja imovine legendarnog radija.
U sudskoj odluci navodi se da je stečajni upravitelj dužan i nakon zaključenja stečajnog postupka zastupati stečajnu masu odnosno nakon zaključenja stečajnog postupka i brisanja dužnika u ime i za račun stečajne mase voditi postupke radi unovčenja imovine koja u nju ulazi. Naravno, ako se eventualno ispune pretpostavke za nastavljanje postupka radi naknade diobe i, između ostaloga, pronađe imovina dužnika koja ulazi u stečajnu masu.
U tom će slučaju, sud rješenjem o nastavljanju postupka pozvati stečajne vjerovnike da u roku od 30 dana stečajnom upravitelju prijave svoje tražbine i zakazati ročište na kojem će se ispitati prijavljene tražbine.
Radio 101 prestao je emitirati na frekvenciji 101 MHz nakon 37 godina postojanja 31. svibnja 2021. u ponoć nakon što mu Vijeće za elektroničke medije nije produljilo koncesiju.
