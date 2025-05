Božinović: Šipićeva izjava o puškama je “individualna izvedba”

"Stvari se mijenjaju, a negdje se stvari vraćaju tamo gdje su i nekad bile, a to znači da je i proces ponovnog uvođenja neke vrste vojnog roka prisutan u nacrtima i razmišljanjima onih država koje su od toga bile odustale i zamrznule poput Hrvatske tako da to nije ništa izvan onoga što je trend, a kako to netko kaže je stvar individualne izvedbe", rekao je ministar nakon sjednice Vlade.