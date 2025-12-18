Božinović u povodu dana migranata - ključni su red, zakon, ali i poštovanje čovjeka

Hrvatska je, dodao je, u posljednjih osam godina dokazala da je moguće voditi migracijsku politiku koja je i učinkovita i humana. "Dok su mnogi često lutali i mijenjali svoju poziciju mi smo se dokazali dosljednim radom i rezultatima. Smanjili smo broj nezakonitih prelazaka, razbili tisuće krijumčarskih mreža i istovremeno omogućili zakonit dolazak ljudima koje naše gospodarstvo traži i koji danas rade, stvaraju i poštuju naš pravni poredak.