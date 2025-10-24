Bulj o odlagalištu na Mojanki: Sinj nije i neće biti žrtva nerada i nečinjenja Županije i Ministarstva

Bulj je naveo da se pokušava "progurati sramotan prijedlog" prema kojem bi se otpad iz Splita i okolnih gradova, zbog popunjenih kapaciteta na odlagalištu Karepovac, privremeno odlagao na Mojanki u Sinju, sve dok se ne izgradi Centar za gospodarenje otpadom Lećevica. Ističe kako je to projekt koji kasni već deset godina.