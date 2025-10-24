Bulj o odlagalištu na Mojanki: Sinj nije i neće biti žrtva nerada i nečinjenja Županije i Ministarstva

Sinjski gradonačelnik Miro Bulj oglasio se nakon sastanka u Ministarstvu zaštite okoliša i zelene tranzicije, održanog na poziv ministrice Marije Vučković. Na sastanku se razgovaralo o privremenom odlaganju otpada iz okolnih gradova.
Odlagalište na Mojanki
Bulj je naveo da se pokušava "progurati sramotan prijedlog" prema kojem bi se otpad iz Splita i okolnih gradova, zbog popunjenih kapaciteta na odlagalištu Karepovac, privremeno odlagao na Mojanki u Sinju, sve dok se ne izgradi Centar za gospodarenje otpadom Lećevica. Ističe kako je to projekt koji kasni već deset godina.
Osvrnuo se na probleme sa smećem
Bulj se oglasio videom na Facebooku. "Danas sam sa zamjenikom Bobetom na poziv ministrice Marije Vučković bio na sastanku u Ministarstvu zaštite okoliša i zelene tranzicije, gdje se pokušava progurati sramotan prijedlog da se otpad iz Splita i okolnih gradova, zbog popunjenih kapaciteta splitskog Karepovca odlaže na Mojanki u Sinju do izgradnje CGO Lećevica, koja kasni već 10 godina.
Sinj nije i neće biti žrtva nerada i nečinjenja Županije i Ministarstva, oni koji su prije tri mjeseca zatvorili sinjsko odlagalište Mojanka jer nema uvjete, sada bi ga pretvorili u županijsko smetlište. Sutra više na pravom mistu, tiskovna u Splitu ispred Županije u 9 sati", poručio je.
