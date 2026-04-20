Crna Gora obilježava genocid u Jasenovcu. Grlić Radman: "Takva politika ne gradi mostove nego kopa rovove"

Crnogorska skupština simboličnim će programom 21. travnja obilježiti Dan sjećanja na žrtve genocida u logorima Jasenovac, Mauthausen i Dachau, prvi put otkako je u lipnju 2024. usvojila rezoluciju o Jasenovcu što je izazvalo prosvjednu notu iz Zagreba i rast napetosti u odnosima dviju zemalja.
Zastupnik u crnogorskom parlamentu i predsjednik Hrvatske građanske inicijative (HGI) Adrijan Vuksanović ocijenio je da je osuda ustaškog režima NDH, koji je proizveo Jasenovac, „nužna i moralno obvezujuća”, ali je upozorio da „najmanje prava govoriti o Jasenovcu imaju oni koji su se politički i ideološki identificirali s četničkim nasljeđem te negirali genocid u Srebrenici".
Prema njegovim riječima, takvi politički krugovi ne djeluju u interesu pijeteta prema žrtvama, nego koriste temu za produbljivanje političkih podjela i zaoštravanje odnosa između Crne Gore i Hrvatske, osobito u trenutku kada Crna Gora nastoji dovršiti proces pristupanja Europskoj uniji.
„To je politika koja ne gradi mostove, nego kopa rovove”, rekao je Vuksanović.
Ustvrdio je i da obilježavanje Jasenovca provode „promotori Vučićeve politike unutar Crne Gore” i istaknuo da predsjednik Skupštine Andrija Mandić obilježava Jasenovac, a ne obilježava Dan neovisnosti države u kojoj obnaša dužnost.
Oglasio se i šef diplomacije RH.
"Ti politički krugovi djeluju u interesu svojih politika, ne pokazuju pijetet prema žrtvama, a ovim činom koji najavljuju koriste tu temu kako bi produbili političke podjele i zaoštrili odnoste izmeđuu Crne Gore i Hrvatske.
To je politika koja ne gradi mostove nego kopa rovove", rekao je danas nakon sjednice Vlade hrvatski ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman.
Taj čin ne doprinosi jačanju dobrosusjedskih odnosa, dodao je.
