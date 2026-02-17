Dabro o njemu pjeva, a tko je od poznatih Hrvata posjetio grob ustaškog zločinca Pavelića?

Za najslavnijeg posjetitelja 'grobnice od zlata' saznalo se s debelim zakašnjenjem. U vrijeme burne kampanje za izbor čelnog čovjeka Hrvatskog nogometnog saveza 2010. godine, portal Index objavio je dotad u javnosti neviđene slike tadašnjeg kandidata i nekadašnjeg proslavljenog golgetera Davora Šukera snimljene 1996. godine na Pavelićevom grobu. Te 1996. Šuker je došao u madridski Real pa se u novom gradu fotografirao na Pavelićevom grobu. No nije bio sam. Ondje su - vidi se na slikama - s njim bila i dvojica, kako ih je Index u tadašnjem tekstu opisao, istaknuta pripadnika zagrebačkog podzemlja Zoran Petrović Ivica i Miljenko Žaja Krojf.