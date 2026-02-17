grobnica u madridu
Dabro o njemu pjeva, a tko je od poznatih Hrvata posjetio grob ustaškog zločinca Pavelića?
"U Madridu grobnica od zlata, u njoj leži vođa svih Hrvata", pjevao je prošle subote glavni tajnik Domovinskog pokreta Josip Dabro na pokladama u Komletincima izazvavši skandal i mini krizu unutar vladajuće koalicije.
U grobnici u Madridu - usput, neoptočenoj zlatom - o kojoj je u Komletincima Josip Dabro pjevao na sav glas sahranjen je zloglasni vođa ustaša i poglavnik Nezavisne Države Hrvatske Ante Pavelić. Osim njega, ondje su sahranjeni njegova supruga Marija te djeca Velimir i Višnja.
U imaginariju ovdašnje filoustaške desnice i nostalgičara za NDH, Pavelićev grob jedno je od mitologiziranih mjesta za koje mnogi od njih smatraju svojom dužnošću posjetiti ga ili barem, kao Dabro, o njemu zapjevati.
Groblje mnogih poznatih, ali i zloglasnih
Grob čovjeka odgovornog za masovne zločine, deportacije, teror i patnje u NDH tijekom Drugog svjetskog rata, nalazi se na najstarijem madridskom groblju San Isidro (na slici: glavni ulaz u groblje) mnogi kažu i najljepšem uspoređujući ga s pariškim grobljem Père-Lachaise.
Ondje su pokopani brojni španjolski aristokrati, umjetnici i političari. Među ostalima i Miguel Primo de Rivera, koji je vojnim udarom došao a vlast 1923. godine i vladao Španjolskom kao diktator do 1930. godine. Tamo je pokopan i njegov sin José Antonio Primo de Rivera, osnivač fašističke organizacije Falanga koju je kasnije preuzeo Francisco Franco. Na istom groblju sahranjen je i Fulgencio Batista, kubanski diktator kojeg su revolucijom 1959. srušili ustanici predvođeni Fidelom Castrom. Neko vrijeme na tom groblju bio je pokopan i slavni španjolski slikar Francsico Goya čiji su posmrtni ostaci kasnije premješteni na drugo mjesto.
Šuker i dvojac iz 'podzemlja'
Koliko je poznato, depeovac Dabro samo je pjevao o "grobnici od zlata", ali nije išao u Madrid vidjeti je. No bilo je u proteklih tridesetak godina drugih poznatih Hrvata koji su hodočastili na grob ustaškog poglavnika. Nekima je to bio ultimativni dokaz vlastitog doživljaja hrvatstva. Neki su to javno objavili, a za neke se slučajno saznalo da su bili ondje. U medijima je, zapravo, zabilježeno tek nekoliko takvih slučajeva.
Za najslavnijeg posjetitelja 'grobnice od zlata' saznalo se s debelim zakašnjenjem. U vrijeme burne kampanje za izbor čelnog čovjeka Hrvatskog nogometnog saveza 2010. godine, portal Index objavio je dotad u javnosti neviđene slike tadašnjeg kandidata i nekadašnjeg proslavljenog golgetera Davora Šukera snimljene 1996. godine na Pavelićevom grobu. Te 1996. Šuker je došao u madridski Real pa se u novom gradu fotografirao na Pavelićevom grobu. No nije bio sam. Ondje su - vidi se na slikama - s njim bila i dvojica, kako ih je Index u tadašnjem tekstu opisao, istaknuta pripadnika zagrebačkog podzemlja Zoran Petrović Ivica i Miljenko Žaja Krojf.
Išao pokazati da nije jugonostalgičar
Godinu dana kasnije na Pavelićev grob došao je i tadašnji vođa Bad Blue Boysa Goran Kovač Macko s dvjestotinjak pripadnika te navijačke skupine. Iskoristili su dolazak u Madrid na utakmicu Atletica i Dinama te činjenicu da je Atleticov stadion vrlo blizu groblja San Isidro. Kovač kasnije nije tajio da je bio na grobu ustaškog poglavnika, a objasnio je i motiv tog čina.
"Godinama sam bio etiketiran kao jugonostalgičar i 'esdepeovac' i zato sam s oko 200 navijača otišao na grob Ante Pavelića. Zapalili smo svijeće, vidjeli tamo i Spajićev vijenac (Stjepan Spajić, tadašnji predsjednik Hrvatskog dragovoljca, nap.a.) otpjevali hrvatsku himnu i otišli prema stadionu", kazao je po povratku.
Išao iz 'znatiželje' pa letio iz fotelje
Pavelićevi štovatelji bez puno pompe odlaze na njegov grob, a oni javnosti poznatiji vjerojatno i prešute da su tamo bili... dok se za to ne sazna. Tako je bilo s Milanom Kujundžićem, ministrom zdravstva u prvoj vladi Andreja Plenkovića, smijenjenim na početku pandemije covida-19 kada ga je naslijedio Vili Beroš.
Kujundžić je na Pavelićevu grobu prije ulaska u politiku. 2003. godine se u Madridu obreo na Svjetskom kongresu gastroenterologa. U pauzi kongresa Kujundžić je s nekolicinom kolega otišao do groblja San Isidro i Pavelićevog groba. Za to se saznalo godinu dana kasnije, nakon teksta objavljenog u Feral Tribuneu. Kujundžić je potom na upite novinara najprije odgovarao da je odlazak na Pavelićev grob njegova "privatna stvar", a potom se pravdao tvrdeći da je otišao "iz znatiželje".
Priča s Kujundžićem tu ne staje. Kada se 2014. kandidirao na izborima za predsjednika Republike, bivši predsjednik HSP-a Anto Đapić, prozivao ga je za "rastakanje desnice" i obrušio se na njega upravo zbog izjave da je na Pavelićev grob išao "iz znatiželje".
"Da ja odem na Pavelićev grob, a još nisam ondje bio, pomolio bih se i zapalio svijeću čovjeku koji je imao svoje vrline i mane, u prvom redu zato što je bio hrvatski političar", kazao je tada Đapić.
Na grobu pronašao "čisto zlato"
Lani u veljači na groblje San Isidro stigao je i bivši vijećnik Gradskog vijeća Splita Martin Pauk, koji je bio član Domovinskog pokreta dok ga u ljeto 2024. nisu isključili jer se politički sukobio s glavnim tajnikom Dabrom (sic!).
Pauk je bez krzmanja opisao posjet Pavelićevu grobu i objavio fotografije na Facebooku.
"(…) A nakon pola sata šetnje, uđete kroz monumentalna vrata velikaškog groblja San Isidro, prođete stotinu metara prema zapadu i potom dvadeset koraka na jug. Tamo... Tamo u tišini i spokoju počiva čisto zlato, vječna zakletva i gorljiva uspomena", lirski je opisao svoj doživljaj.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare