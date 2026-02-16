"S jedne strane tražimo fašizam, s druge komunizam, a ispast će na kraju da smo dobili idiotizam!"

„Djelomično je točna njegova opservacija da svatko može pjevati u svom šoru što hoće. Ona je na tragu zaključka Gradske skupštine Grada Zagreba, ali ta sloboda nije apsolutna. Ograničena je propisima koji se tiču zaštite od buke, ali i sadržaja i određeni sadržaji mogu biti ocjenjeni kao remećenje javnog reda i mira. Što se tiče reakcije gospodina Hrebaka, mogu mu poručiti samo da je dobrodošao u histeričnu ljevicu, a neka se Plenković dalje nastavlja valjati u blatu svog bivšeg potpredsjednika”, istaknuo je Bauk.