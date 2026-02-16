HDZ se distancirao od Dabre: "Veličanje Pavelića potpuno je neprimjereno i nepotrebno"

Ministrica kulture Nina Obuljen Koržinek nije htjela detaljnije komentirati Dabrino pjevanje, samo je ocijenila da 'nije primjereno'. Na upit je li to teret koaliciji, kazala je da je to prvo teret Dabri, no, uzvratila je novinarima i da joj nije neugodno što je s njim u koaliciji jer svatko odgovara za svoje postupke. „Nemojmo zazivati ni likove ni ideologije iz prošlosti jer imamo svoju državu i svoje pjesme”, poručila je.