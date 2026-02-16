HDZ se distancirao od Dabre: "Veličanje Pavelića potpuno je neprimjereno i nepotrebno"

Uoči sjednice Predsjedništva HDZ-a nekoliko članova tog tijela komentiralo je snimku koalicijskog partnera Josipa Dabre u kojoj veliča poglavnika NDH Antu Pavelića, ocijenivši da Dabrino pjevanje nije dobro, neprimjereno je i potpuno nepotrebno jer unosi nemir u vladajuću koaliciju.
„Dabrino pjevanje je potpuno nepotrebno, unosi se neki nemir unutar koalicije i to su stvari koje treba izbjegavati. Mi u HDZ-u smo jasno pokazali kako smo protiv svih totalitarnih režima, ne samo fašističkog nego i komunističkog i toga se moramo držati”, poručio je saborski zastupnik te stranke Mislav Herman.
Dabrino pjevanje i veličanje poglavnika Ante Pavelića, istaknuo je, nije dobro, a nije dobro ni da se koalicijski partneri oglašavaju na društvenim mrežama bez konzultacija unutar koalicije.
„Stvari unutar koalicije bi se prvenstveno trebale rješavati na koalicijskim sastancima, a tek onda izlaziti u javnost. Osuda takvih pjesama, ali isto tako osuđujem i svake godine upozoravam na Trnjanske kresove koji nisu ništa drugo nego slavljenje jednog drugog totalitarnog režima pod čijom su čizmom također mnogi Hrvati isto pali”, dodao je.
Na novinarski upit uzvratio je da je vladajuća većina sigurna, čvrsta i stabilna kao kamen.
Istaknuo je da će Domovinski pokret morati sam propitati kakve poruke šalju, ali što se tiče većine, istaknuo je, tu nema nikakvog problema. Na pitanje treba li Josipa Dabru sankcionirati, poručio je da DP ima svoja stranačka tijela i neka svoje stvari tamo rješavaju. Ako Dabro ponovi nešto slično, onda ćemo vidjeti što će se dogoditi, a iz naših redova dolazi osuda takvog ponašanja i to nije dobro, ponovio je Herman.
Obuljen Koržinek: Svatko odgovara za svoje postupke
Ministrica kulture Nina Obuljen Koržinek nije htjela detaljnije komentirati Dabrino pjevanje, samo je ocijenila da 'nije primjereno'. Na upit je li to teret koaliciji, kazala je da je to prvo teret Dabri, no, uzvratila je novinarima i da joj nije neugodno što je s njim u koaliciji jer svatko odgovara za svoje postupke. „Nemojmo zazivati ni likove ni ideologije iz prošlosti jer imamo svoju državu i svoje pjesme”, poručila je.
I ministar graditeljstva Branko Bačić je kratko poručio da snimka Josipa Dabre 'nije primjerena'.
Šef zagrebačkog HDZ-a Ivan Matijević ocijenio je da je Dabro 'jednu prekrasnu domoljubnu pjesmu prepjevao na svoj način i da je temelj suvremene hrvatske države obrambeni, oslobodilački i pravedni rat'.
