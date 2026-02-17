"cenzura histerične ljevice"
Stipo Mlinarić brani Dabru: Od toga rade početke Dnevnika? Zašto ignoriraju Porfirijevo pjevanje i Bjelogrlića u Svadbi
Saborski zastupnik Stipo Mlinarić Ćipe (DP) komentirao je ustašku pjesmu svog stranačkog kolege Josipa Dabre i opravdao ga.
"U Hrvatskoj se već godinu dana priča o zabrani pjevanja, od Hipodroma do Sinja, dočeka rukometaša, što smiju pjevati u svlačionici, što se cijela histerična ljevica bavi što tko smije pjevati u javnosti. Tako sada u pokladama, u maškarama... Bogu hvala da je danas zadnji dan maškara i da završava ovaj cirkus. I u pokladama žele cenzuru", započeo je Ćipe pa nastavio:
"U pokladama se u svakakve likove oblače ljudi, svakakvi likovi se spaljuju u pokladama, svašta se pjeva u pokladama i čuli ste prije nekoliko godina pjesmu policajki. Od toga raditi vijesti i početke dnevnika, a radi se o dobu godine kad se ljudi šale. Nisu se radile vijesti kad je Porfirije pjevao "Što se to na Dinari sjaji" i veličao četnike. Nemamo iste kriterije."
Požalio se da tad to nije bilo udarna vijest u medijima. Potom se osvrnuo i na film "Svadba" jer u njemu glumi Dragan Bjelogrlić, za kojeg Ćipe kaže da je u četničkoj uniformi 1995. zabavljao srpske vojnike.
"To su te dvije Hrvatske, a mi ne pripadamo ni četničkoj ni jugoslavenskoj Hrvatskoj. Dabro je otpjevao pjesmu pored svog sela s dvadesetak ljudi u pokladno vrijeme. Ne vidimo u čemu je problem i nisam čuo riječi "Ante Pavelić". Nije mi jasno", komentirao je zastupnik Domovinskog pokreta.
Dio pjesme o "zlatnom grobu u Madridu" okrenuo je na grobove hrvatskih branitelja.
"Ako ćemo pjevati, pjevat ćemo o herojima Domovinskog rata. Nažalost, nema pjesama o njima, nema filmova o njima. Nažalost, ima filmova i pjesama o komunističkim zločincima. Hoće li Dabro biti sankcioniran? Hoće, kao Nenad Stazić nakon što je rekao da je premalo Hrvata ubijeno na Bleiburgu. Dakle, neće."
Ponovio je da mediji aludiraju kako se u pjesmi radi o Paveliću.
"Nisam pjevač i nećete me čuti kako pjevam, ali u pokladno vrijeme je to dozvoljeno svima."
