Radeta: Ne planiram stati, želim u potpunosti ogoliti Ustavni sud

"Prve sumnje započele su smjenom sudaca u Zadru. Međutim, vidjeli smo i nakon prvog kruga da su izbori potpuno neregularni s obzirom na to da u samom Županijskom izbornom povjerenstvu sjede ljudi koji tamo ne bi trebali biti. To su donatori HDZ-a na ovim izborima, a to je ujedno i javni podatak. Ako vidimo tko su ti ljudi i na koji način su donosili odluke, jasno je da su izbori u Zadru potpuno nelegalni i nezakoniti", kazao je.