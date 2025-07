DHMZ za ponedjeljak izdao upozorenja za pet regija

Petak će biti topliji, s dnevnim maksimumima do 29 Celzijevih stupnjeva, dok će u subotu i nedjelju temperature porasti na 32 do 34 °C. Vrhunac vrućine očekuje se u ponedjeljak, kada se u dijelovima zemlje prognozira do 35 °C, što je bilo dovoljno za izdavanje prvih žutih upozorenja ovoga srpnja, čiji je početak bio relativno stabilan.