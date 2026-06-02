Srbija uvodi vize za Ruse? Vučić: "Prvi put čujem. Čak i kad bi donijeli takvu odluku..."
Srpski predsjednik Aleksandar Vučić odbacio je izvješća da će Beograd ukinuti bezvizni režim za ruske građane, potvrđujući bliske veze zemlje s Moskvom unatoč ratu u Ukrajini.
Komentari su uslijedili nakon što se glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov oglasio o izvješćima da bi Srbija mogla ukinuti bezvizni režim s Rusijom, upozoravajući da su takve odluke obično recipročne, piše Politico. Veleposlanik Moskve u Beogradu, Aleksandar Bocan-Harčenko, tvrdio je da je aranžman i dalje vrlo koristan za Srbiju.
"Prvi put čujem za tako nešto", rekao je Vučić tijekom gostovanja u emisiji Ćirilica na TV Prva. Dodao je da je osobno kontaktirao Anu Brnabić, predsjednicu Narodne skupštine, kako bi je pitao je li takva inicijativa ušla u zakonodavni proces.
"Mnogi su oni koji, uoči izbora, očekuju podršku Ruske Federacije i pokušavaju na sve načine reći najgore stvari o nama", rekao je Vučić. "O tome nema govora, niti će se takva odluka donijeti. Čak i kad bi je donijeli, bila bi odmah poništena", poručio je.
Bliski odnosi Beograda s Moskvom sve više kompliciraju njegove ambicije za pridruživanje EU. Srbija je postala službeni kandidat za EU 2012. i otvorila je pregovore o pridruživanju 2014., ali njezina je kandidatura za članstvo od tada zastala. U travnju je Bruxelles izjavio da Srbija riskira gubitak do 1,5 milijardi eura financiranja EU zbog zabrinutosti zbog nazadovanja u demokraciji i veza s Moskvom.
U svibnju se Brnabić požalila da je EU promijenio svoja pravila o proširenju od izbijanja ruskog rata u Ukrajini.
Najavio pomilovanja
Najavio je da će na Vidovdan, 28. lipnja, kao znak pomirenja i jedinstva, donijeti odluke o pomilovanju nekih svojih političkih suparnika, pozivajući ih da u narednim danima podnesu zahtjeve i peticije kako bi se uzele u obzir, piše N1 Srbija.
Vučić je također najavio da će za deset dana biti pušten u rad portal "Ko si bre ti" kako bi se čitale primjedbe građana.
Podsjetimo, ranije danas je glasnogovornik ruskog predsjednika Dmitrij Peskov rekao da odluka Srbije o ukidanju bezviznog režima s Rusijom ne može biti jednostrana, bez recipročnih mjera.
