Oglas

FLORIDA

VIDEO / Ženu zaustavio zbog korištenja mobitela tijekom vožnje. Snimka otkrila apsurd

author
N1 Info
|
02. lip. 2026. 08:11
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
Snimka zaslona 2026-06-02 081658
AP

Snimka snimljena policijskom kamerom objavljena u Sjedinjenim Državama prikazuje zamjenika šerifa Floride kako izdaje prometnu kaznu ženi koja je optužena da je tijekom vožnje koristila mobitel desnom rukom, unatoč činjenici da nema desnu ruku.

Oglas

Incident se dogodio u okrugu Palm Beach na Floridi u veljači. Na snimci se vidi kako policajac prilazi Kathleen Thomas i objašnjava da je zaustavljena zbog navodnog slanja poruka tijekom vožnje, prenosi Euronews.

Thomas je dovela u pitanje optužbu i pojasnila da nije moguće da je držala telefon u desnoj ruci. Prema CBS Newsu, kasnije je zatraženo da se kazna odbaci.

Snimka je privukla široku pozornost na internetu, a gledatelji su se pitali kako je došlo do pogreške i naglasili važnost točnosti tijekom zaustavljanja u prometu.

Teme
florida korištenje mobitela tijekom vožnje policija

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ