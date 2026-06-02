FLORIDA
VIDEO / Ženu zaustavio zbog korištenja mobitela tijekom vožnje. Snimka otkrila apsurd
Snimka snimljena policijskom kamerom objavljena u Sjedinjenim Državama prikazuje zamjenika šerifa Floride kako izdaje prometnu kaznu ženi koja je optužena da je tijekom vožnje koristila mobitel desnom rukom, unatoč činjenici da nema desnu ruku.
Incident se dogodio u okrugu Palm Beach na Floridi u veljači. Na snimci se vidi kako policajac prilazi Kathleen Thomas i objašnjava da je zaustavljena zbog navodnog slanja poruka tijekom vožnje, prenosi Euronews.
Thomas je dovela u pitanje optužbu i pojasnila da nije moguće da je držala telefon u desnoj ruci. Prema CBS Newsu, kasnije je zatraženo da se kazna odbaci.
Snimka je privukla široku pozornost na internetu, a gledatelji su se pitali kako je došlo do pogreške i naglasili važnost točnosti tijekom zaustavljanja u prometu.
