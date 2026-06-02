"Glad bogova"
Objavljen drugi dio epskog fantasyja Johna Gwynnea nadahnutog nordijskim mitovima
Nakon romana "Sjena bogova" britanskog pisca Johna Gwynnea, u izdanju Lumen izdavaštva objavljen je novi roman "Glad bogova", druga knjiga iz njegove hvaljene trilogije "Saga o Krvokletima" – epskog fantasyja nadahnutog nordijskom mitologijom, prožetog magijom i protkanog uvjerljivim prikazima nemilosrdnih bitaka. Roman je prevela Ana Briški Đurđevac.
Prvi dio Sage o Krvokletima prati priče triju likova: Orke, majke i ratnice koja, nakon što joj napadnu selo, kreće u osvetničku misiju, životnu avanturu odbjeglog roba Varga koji se priključuje ratničkoj družini te odmetničku pustolovinu kćeri moćnog vladara, neustrašive Elvar, koja odbija slijediti put što joj ga je otac zacrtao kako bi krojila vlastitu sudbinu.
U drugom dijelu legendarna zmajska božica Lik-Rifa oslobađa se iz zatočeništva i priprema novi val osvajanja. Orka nastavlja potragu za nestalim sinom, Varg kuje osvetu, a Elvar pokušava okupiti saveznike protiv sile koja prijeti uništenjem svijeta. Jedina nada krije se u knjizi zabranjene magije koja ima moć vratiti iz mrtvih boga vuka Ulfrira i izazvati bitku koja će zatresti temelje svijeta.
"Saga o Krvokletima moja je posveta skandinavskoj mitologiji. Serijal je nadahnut poviješću vikinškog razdoblja i skandinavskom mitologijom, no u nj je utkan i staroengleski ep Beowulf te skandinavska priča o sumraku bogova Ragnarök", ističe autor knjige kojega mnogi smatraju jednim od najkvalitetnijih suvremenih autora epske fantastike.
John Gwynne sebe naziva "dinosaurom" u književnom svijetu jer je prvu verziju knjige napisao rukom, u bilježnicama, prije nego što je prešao na računalo. Pisati je počeo zahvaljujući ljubavi prema klasičnom fantasyju i povijesti, osobito nordijskoj i anglosaksonskoj tradiciji. Među najvećim uzorima ističe J. R. R. Tolkiena, Davida Gemmella i Bernarda Cornwella.
Surova autentičnost
Kao dječak zaljubio se u nordijske priče o Odinu, Toru i Lokiju, o Beovulfu, Grendelu i golemu zmaju iz anglosaksonske tradicije. Kada je zašao malo dublje u nordijsku mitologiju, otkrio je divovske zmije, berserkere, nordijske ratnike, i vukove koji govore i sve su te nevjerojatne priče snažno utjecale na njegov mladi um.
Prije nego što je počeo pisati, Gwynne je opsežno istražio povijest, mitologiju, oružje, brodove i svakodnevni život ljudi u vikinškom razdoblju. Dugogodišnji je član skupine za rekonstrukciju povijesnih događaja što mu je pomoglo da u svojim romanima stvori rijetko uvjerljiv osjećaj fizičke stvarnosti i grube autentičnosti.
"Upravo zato njegove bitke djeluju surovo, opipljivo i filmski intenzivno, a likovi su emocionalno snažni i slojeviti. Na njegov način prikazivanja bitaka snažno je utjecao film Hrabro srce Mela Gibsona. Gwynne je u jednom intervjuu otkrio da ga se snažno dojmio kaleidoskop fragmentiranih slika koje su preplavljivale njegova osjetila zbog čega je imao dojam kao da stoji na bojnom polju. Sličan osjećaj imaju i čitatelji njegovih knjiga koje su napete poput akcijskog filma", ističe Miroslava Vučić.
Kritika je Sagu o Krvokletima proglasila jednim od najuzbudljivijih serijala s područja fantasyja posljednjih godina. Anthony Ryan romane je opisao kao "majstorski napisane i surovo uvjerljive", a Jay Kristoff ističe da "diraju ravno u srce" i "čitaju se u dahu". Portal FanFiAddict nazvao je Gwynnea "neupitnim majstorom pripovijedanja", a mnogi su kritičari posebno pohvalili njegovu sposobnost stvaranja uvjerljivih likova, prikazivanja spektakularnih bitaka i gradnje složenog svijeta koji je prožet mitovima i magijom.
