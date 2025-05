“Prema registru imamo oko 400.000 dijagnosticiranih, a analiza baze podataka iz europskog projekta dala je brojku od 450.000. No, rezultati preventivnih pregleda koje HZJZ provodi od studenog prošle godine pokazuju da šest posto starijih od 40 godina ima šećernu bolest, a da to ne zna. To dodatno potvrđuje da značajan broj ljudi živi s dijabetesom bez dijagnoze”, rekao je.