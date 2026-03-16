Dio Hrvatske mjesecima bez telefonskog signala, nedavno došlo do incidenta

Višemjesečni problemi s nedostatkom telefonskog signala na području čabarskih mjestašca Mandli i Okrivje mogli bi, s obzirom na to da tamo u većini živi starije stanovništvo, dovesti do ozbiljnih problema, smatra gradonačelnik Čabra Antonio Dražović koji je za Novi list rekao kako je nedavni incident kad je starija žena (85 godina) praktično slučajno spašena, pokazatelj koliko je stanje ozbiljno.
– Budući da telefonskih veza nema, gospođa nije mogla javiti da joj je loše pa je sreća u nesreći bila da smo mi naišli i pomogli joj. No, što će biti kad se netko ne pojavi?
Riječ je o lokaciji znanoj pod nazivom klizište u Mandlima.
Budući se klizište nalazilo tik pored glavne prometnice u čabarsko-pleškoj dolini, logično je da tom trasom prolaze i neke druge infrastrukturne linije. Pa je tako od trenutka nastanka klizišta nestalo i telefonskog signala u domovima starih i nemoćnih žitelja okolice Mandli i Okrivja.
Klizište je sanirano, kvarovi su prijavljeni na besplatni telefon, ali se ne događa ništa, piše Novi list.
Zato putem medija Grad Čabar upućuje posljednju molbu, i to ponajprije u ime nemoćnih i starih, da telekomunikacijska tvrtka za fiksnu telefoniju, hitno i bez odlaganja, pristupi rješavanju popravka kvara na fiksnoj telefoniji na lokaciji Mandli i Okrivje.
