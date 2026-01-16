"neistinito"
Djelatnici Centra "Slave Raškaj": Medijski navodi ne odražavaju stvarno stanje
Djelatnici Centra za odgoj i obrazovanje "Slave Raškaj" poručili su kako su medijski navodi o stanju u Centru, o čemu se počelo pisati nakon incidenta uoči Božića u kojem je teško ozlijeđeno dijete, neistiniti i ne odražavaju stvarno stanje te štete integritetu stručnih radnika.
U priopćenju, koje potpisuje 62 stručnih djelatnika Centra imenom i prezimenom, djelatnici su odlučno odbacili iznesene tvrdnje te ih smatraju "netočnima, neosnovanima i štetnima za integritet stručnih radnika koji su svakodnevno u neposrednom radu s korisnicima na smještaju".
"Smatramo da su izneseni navodi neistiniti, neutemeljeni i ne odražavaju stvarno stanje u Centru te ovim očitovanjem želimo zaštiti dostojanstvo djece te profesionalni ugled svih djelatnika koji savjesno, odgovorno i s punom predanošću svakodnevno obavljaju svoj posao", poručili su.
Reakciju su uputili povodom nedavnog članka Jutarnjeg lista pod naslovom: "Ovo je mučna istina o tome što se dešava iza zidova Slave Raškaj, sustav šuti, a djelatnica otkriva: dođe mi da plačem".
U članku se, između ostalog, navode svjedočanstva djelatnice i roditelja, koji su inzistirali na anonimnosti, o stanju u Centru i svakodnevici djece "bez strukture i jasnih pravila", izjave resornog Ministarstva, ravnateljice Centra Jelene Grabovac, pravobranitelja za djecu Darija Jurišića, opis protokola, nadzora i skrbi kakvi su propisani i koje Centar formalno ispunjava nasuprot onome što tvrde njihovi sugovornici, ali i što zahtijeva odgovore i bolju transparentnost, poput pitanja o nadzoru i sigurnosnim protokolima.
"Rad u našoj ustanovi temelji se na jasno definiranim pravilima, važećim zakonima i stručnim standardima. Skrb o korisnicima provodi se timski, uz stalnu suradnju odgojitelja, stručnih suradnika i zdravstvenih djelatnika te uz kontinuirano praćenje potreba, interesa i razvojnih mogućnosti svakog djeteta", naveli su djelatnici u priopćenju.
Djelatnici zadovoljni stanjem u Centru
Dodali su kako su zadovoljni ukupnim stanjem u Centru, kvalitetom organizacije rada te razinom profesionalne i otvorene komunikacije unutar tima, kao i suradnjom i komunikacijom s ravnateljicom Centra što, kažu, omogućuje pravodobno rješavanje stručnih pitanja i kontinuirano unaprjeđenje skrbi o djeci.
"Djeci su svakodnevno osigurani strukturirani oblici rada, individualna i grupna podrška, rehabilitacijski i terapijski programi, kao i raznovrsne aktivnosti usmjerene na njihov psihosocijalni razvoj, emocionalnu stabilnost, zdravlje i dobrobit. Tvrdnje da su djeca prepuštena sama sebi ne odgovaraju stvarnom stanju i ozbiljno umanjuje opseg, složenost i odgovornost posla koji svakodnevno obavljamo", istaknuli su djelatnici.
Pri tome su naveli kako se za djecu sustavno timski planiraju i provode različite vanjske i izvaninstitucionalne aktivnosti, među kojima su kulturno-zabavni programi, sportsko- rekreativne i zdravstveno-usmjerene aktivnosti, boravci u prirodi, edukativni izleti te višednevna putovanja, odnosno ljetovanja i zimovanja, uz stalnu pratnju i stručni nadzor djelatnika.
Rad ustanove ujedno je i podložan nadzoru nadležnih tijela koja prate zakonitost i stručnost postupanja, dodali su.
"Posebno naglašavamo da je rad u sustavu skrbi izrazito zahtjevan i emocionalno težak, no unatoč tome, svoj posao obavljamo s visokim stupnjem profesionalnosti, odgovornosti i osobne predanosti, vodeći se prvenstveno najboljim interesom djeteta", poručili su djelatnici Centra.
Ministar rada i socijalne politike Marin Piletić ovih je dana odgovarao na pitanja o incidentu u Centru kada je dječak zapalio jedan predmet, što je dovelo do ozlijede drugog. Naveo je kako je u "Slavi Raškaj" u vrlo kratkom vremenu inspekcija bila tri puta za redom te niti jedna nepravilnost nije pronađena. "Za incidentnu situaciju koju su djeca uzrokovala nije odgovoran niti jedan zaposlenik 'Slave Raškaj' i niti jedan socijalni radnik u Hrvatskoj", naglasio je.
