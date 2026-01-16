Djelatnici Centra "Slave Raškaj": Medijski navodi ne odražavaju stvarno stanje

Ministar rada i socijalne politike Marin Piletić ovih je dana odgovarao na pitanja o incidentu u Centru kada je dječak zapalio jedan predmet, što je dovelo do ozlijede drugog. Naveo je kako je u "Slavi Raškaj" u vrlo kratkom vremenu inspekcija bila tri puta za redom te niti jedna nepravilnost nije pronađena. "Za incidentnu situaciju koju su djeca uzrokovala nije odgovoran niti jedan zaposlenik 'Slave Raškaj' i niti jedan socijalni radnik u Hrvatskoj", naglasio je.