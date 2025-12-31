KOMENTAR NATAŠE BOŽIĆ
Zašto je u školu Slava Raškaj smješteno čak 20 djece i tko za njih skrbi?
Slučaj u kojem je dvoje djece zapalilo madrac na kojem je spavalo treće dijete - koji pukom srećom nije završio potpunom tragedijom - skreće pažnju na još jedan veliki problem.
U toj ustanovi - koja je odgojno obrazovna ustanova - a ne dom za djecu, trenutno je na smještaju čak 20 djece!
Tako nam je, na naš upit, odgovorila ravnateljica doma Josipa Grabovac nakon ovog najnovijeg incidenta.
Osim što se o teškim propustima u sigurnosti i incidentima ponovno šutjelo sve dok nije progovrila jedna majka korisnika i alarmirala medije, postoji dakle i problem smještanja djece u neadekvatne ustanove.
Priča počinje u rujnu 2023.
Centar Slava Raškaj, naime, nije ustanova za smještaj djece s teškoćama bez adekvatne roditeljske skrbi. To je primarno odgojno obrazovna ustanova koja provodi osnovnoškolsko i srednjoškolsko obrazovanje te različite programe za korisnike oštećena sluha, uredna sluha s poremećajem govorno-jezične komunikacije, korisnicima s komunikacijskim teškoćama iz spektra autizma i pervazivnog razvojnog poremećaja te korisnicima s višestrukim teškoćama.
No, čini se da u nedostatku kapaciteta za adekvatan smještaj djece bez roditlejske skrbi – i ova ustanova postaje ad hoc smještaj za djecu. Priča počinje u rujnu 2023., nakon što je psihologinja zagrebačkog Centra za socijalnu skrb Valerija Kanđera javno upozorila da ne može danima naći smještaj za šestogodišnju autističnu djevojčicu koja je ostala bez adekvatne roditeljske skrbi. Resorno Ministarstvo socijalne politike smjestilo je tada tu djevojčicu privremeno – u Centar Slava Raškaj.
Iako su stručnjaci i mediji odmah upozorili da takav smještaj nije adkevatan jer ta ustanova nema ni smještajne ni kadrovske kapacitete za dugotrajni boravak djeteta s teškoćama, tada se iz Centra Slava Raškaj i Ministarstva poručivalo kako je to samo privremeno rješenje.
Ta je curica, naime, u to vrijeme jedina ostajala vikendom na smještaju u Centru a ravnateljica Jelena Grabovac istaknula je da su se odgojiteljice organizirale u izavnrfredna dežurstva, te da su takve krizne situacije iznimne.
Šest mjeseci kasnije, mediji su objavili da je dijete i dalje u "privremenom" smještaju u centru Slava Raškaj.
Danas, pak, na naš upit, iz Centra Slava Raškaj odgovaraju kako je trenutno u smještaju u toj obrazovnoj ustanovi čak dvadesetero djece! Time se potvrđuju upozorenja koja su nam više puta stizala neslužbenim putem – da se tu ustanovu sve više koristi i za trajniji smještaj djece iako joj to nije primarna svrha.
"Ustanova ima dovoljno stručnog kadra"
"Trenutno se na smještaju nalazi 20 korisnika. Naglašavamo da je Ustanova napravila sve po protokolima kako bi zaštitila i zbrinula svu djeca u navedenoj situaciji", istaknula je u svom odgovoru za N1 ravnateljica Jelena Grabovac.
Na naš upit ima li Centar dovoljne smještajne i kadrovske, stručne kapacitete – ravnateljica je šturo u pisanom odgovoru – bez mogućnosti davanja izjave licem u lice – istaknula kako "ustanova ima dovoljno stručnog kadra za trajni smještaj djece s teškoćama".
Dežurni djelatnici u suradnji s nadležnim institucijama su napravili sve kako bi se zaštitila sigurnost i zdravlje svih korisnika na smještaju – pitanja koja ostaju bez odgovora su: koliko je dežurnih djelatnika bilo prisutno u trenutku dok su se djeca igrala s vatrom, i kakve doista stručne i prostorne uvjete ta ustanova ima za smještaj tako velikog broja djece.
Podsjećamo, još prije dvije godine – autistična djevojčica bila je jedino dijete u trajnijem smještaju i ta je situacija opisivana kao "izvanredna" i "krizna".
Na ova pitanja nastavljamo tražiti odgovore.
