Zašto je u školu Slava Raškaj smješteno čak 20 djece i tko za njih skrbi?

Danas, pak, na naš upit, iz Centra Slava Raškaj odgovaraju kako je trenutno u smještaju u toj obrazovnoj ustanovi čak dvadesetero djece! Time se potvrđuju upozorenja koja su nam više puta stizala neslužbenim putem – da se tu ustanovu sve više koristi i za trajniji smještaj djece iako joj to nije primarna svrha.