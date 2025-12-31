Dijete zapaljeno u Centru Slava Raškaj, Ministarstvo šutjelo o slučaju: Nakon upita šalje izvanredni nadzor

"U nedjelju 21. prosinca 2025. godine u 7:13 Policijska uprava zagrebačka zaprimila je dojavu da je u ustanovi socijalne skrbi na području centra u Zagrebu izbio požar. Postupajući temeljem zaprimljene dojave policijski su službenici izašli na mjesto događaja, a obavljenim očevidom i kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da su dva korisnika usluga navedene ustanove, djeca mlađa od 14 godina, plamenom upaljača izazvala požar pokrivača koji se proširio na donji dio madraca i drvenu konstrukciju kreveta u kojem je spavao korisnik usluge ustanove, također dijete mlađe od 14 godina, a koje je zadobilo opekline stopala i prstiju noge", navela je policija.