DOGODILO SE U NEDJELJU
Dijete zapaljeno u Centru Slava Raškaj, Ministarstvo šutjelo o slučaju: Nakon upita šalje izvanredni nadzor
U domskom dijelu zagrebačkog Centra za odgoj i obrazovanje Slave Raškaj jedno je dijete ozlijeđeno u incidentu nakon što mu je drugi štićenik upaljačem zapalio madrac.
Sve se zbilo 21. prosinca, ali resorni ministar Marin Piletić u jučerašnjem polusatnom obraćanju propustio je to spomenuti, kao što se ni iz Centra nitko nije oglasio o incidentu. Ne bi se ni doznalo za njega da jedna majka nije o tome putem svog Facebook profila obavijestila javnost.
"U domskom dijelu COO Slava Raškaj Zagreb, na Šrefanje, jedno dijete zapalilo je drugo upaljačem. Dijete je zadobilo opekline trećeg stupnja i nalazi se u bolnici. Drugo dijete završilo je na psihijatriji u Jankomiru", napisala je, između ostalog, Daniela Rac Kolarić.
Događaj je za N1 potvrdila i policija.
"U nedjelju 21. prosinca 2025. godine u 7:13 Policijska uprava zagrebačka zaprimila je dojavu da je u ustanovi socijalne skrbi na području centra u Zagrebu izbio požar. Postupajući temeljem zaprimljene dojave policijski su službenici izašli na mjesto događaja, a obavljenim očevidom i kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da su dva korisnika usluga navedene ustanove, djeca mlađa od 14 godina, plamenom upaljača izazvala požar pokrivača koji se proširio na donji dio madraca i drvenu konstrukciju kreveta u kojem je spavao korisnik usluge ustanove, također dijete mlađe od 14 godina, a koje je zadobilo opekline stopala i prstiju noge", navela je policija.
Ozlijeđenom djetetu liječnička pomoć pružena je u Klinici za dječje bolesti Zagreb u Zagrebu, gdje su ozljede za sada okvalificirane kao lake.
"S obzirom na to da se radi o djeci koja zbog životne dobi nisu kazneno odgovorna, o svemu utvrđenom obaviješteno je Općinsko kazneno državno odvjetništvo u Zagrebu za mladež", dodaju iz policije.
Nakon što su mediji počeli s upitima Ministarstvo je najavili izvanredni inspekcijski nadzor. Oglasila se i ravnateljica Jelena Grabovac. Na pitanja N1 je odgovorila ovako:
"Nažalost, dogodila se situacija da je jedan korisnik upaljačem zapalio madrac nakon čega je došlo do ozljede drugog korisnika na smještaju. Ozlijeđenom dječaku je pružena sva potrebna medicinska pomoć te je dječak dobro. O svemu je obaviješteno nadležno Ministarstvo i nadležna policijska postaja te je postupano prema protokolima. Ustanova ima dovoljno stručnog kadra za trajni smještaj djece s teškoćama. Dežurni djelatnici u suradnji s nadležnim institucijama su napravili sve kako bi se zaštitila sigurnost i zdravlje svih korisnika na smještaju."
Iz Ministarstva rada, mirovnskoga sustava, obitelji i socijalne politike najavili su inspekcijski nadzor.
"Ministarstvo je obaviješteno o događaju. Samostalni sektor za upravni i inspekcijski nadzor postupit će sukladno svojim ovlastima te će provesti izvanredni inspekcijski nadzor s ciljem utvrđivanja svih činjenica konkretnog događaja. Budući da je riječ o malodobnom djetetu nismo u mogućnosti iznositi više informacija."
Treba podsjetiti da se zataškavalo oko tri dana i tragični događaj u Rijeci, kad se zbog nebrige odgovornih, dijete ugušilo komadom pizze i umrlo. Potom je i krivotvoren zapisnik kako bi ispalo da je sve prema pravilima. Ministar ni nakon toga, kao i mnogih slučajeva prije, a i kasnije, nije osjetio potrebu napraviti najmanje što može - ponuditi ostavku.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare