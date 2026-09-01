U srijedu počinju prijave za nove potpore građanima. Tko se može prijaviti?

Kako bi se osigurao kontinuitet poticanja ulaganja u obnovljive izvore energije, iz Fonda najavljuju kako planiraju objaviti i poseban javni poziv namijenjen građanima koji su svoje fotonaponske elektrane ugradili i pustili u pogon nakon zatvaranja prošlogodišnjeg javnog poziva, a prije objave ovogodišnjeg Poziva. Tim će se pozivom, ističu, retroaktivno sufinancirati do 50 posto opravdanih troškova ulaganja, čime će se omogućiti ravnopravan pristup bespovratnim sredstvima i građanima koji nisu čekali novi ciklus poticaja, nego su svoje projekte realizirali u međuvremenu, izvijestili su iz Fonda.