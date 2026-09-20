Koja je brzina idealna za optimalnu potrošnju goriva?

Uglavnom, rano mijenjajte i prebacujte u višu brzinu, kasnije nižu, to štedi gorivo. Idealno bi bilo mijenjati brzinu već pri oko 1000 okretaja u minuti, neposredno prije nego što motor počne trzati. Idealan raspon okretaja motora je između 1500 i 2500 okretaja u minuti. U tom rasponu potrošnja goriva i opterećenje motora su najniži, piše Revija HAK.