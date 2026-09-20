cijene rastu
Koja je brzina idealna za optimalnu potrošnju goriva?
U svijetu nema mira, a posljednji rat SAD-a i Izraela protiv Irana ima teške posljedice. Osim onih najtragičnijih, gubitaka ljudskih života, globalna ekonomija trpi ozbiljne udare. Cijene goriva rastu, a s pritiskom na cijene suočavaju se i europske države.
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Stoga nije loše vidjeti kako uštedjeti gorivo s automobilom. Najbolje bi bilo u gradovima koristiti javni prijevoz, bicikle ili noge, ali bez automobila se često ne može. Pogotovo kada se putuje na dužim prugama.
Uglavnom, rano mijenjajte i prebacujte u višu brzinu, kasnije nižu, to štedi gorivo. Idealno bi bilo mijenjati brzinu već pri oko 1000 okretaja u minuti, neposredno prije nego što motor počne trzati. Idealan raspon okretaja motora je između 1500 i 2500 okretaja u minuti. U tom rasponu potrošnja goriva i opterećenje motora su najniži, piše Revija HAK.
Njemačka stručna organizacija TÜV na autocesti preporučuje brzinu od 70 do 80 posto maksimalne brzine vozila, ali ne smije prelaziti 130 km/h. Ovo pravilo stoga više vrijedi za manje i manje snažne modele. Automobil koji može postići brzinu od 150 km/h idealno bi trebao ostati između 105 i 120 km/h.
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