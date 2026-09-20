Primjećujete li sve više tragova na nebu: Zašto se ponekad pojave, a ponekad ne?

Ako je okolni zrak podzasićen s obzirom na led, odnosno ako je RHi manji od 100 posto, ledeni kristali ubrzo sublimiraju i trag može nestati nakon samo nekoliko minuta. Ako je sloj prezasićen s obzirom na led, odnosno RHi je veći od 100 posto, kristali mogu nastaviti rasti. Trag se tada pod utjecajem smicanja vjetra i turbulencije širi te može prijeći u takozvani contrail-cirrus, odnosno cirus nastao iz kondenzacijskog traga, koji može trajati satima i prekriti veliku površinu neba.