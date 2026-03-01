Dok se okuplja još jedna, prisjetimo se dosadašnjih predizbornih koalicija

Iako je u njoj bilo više od šest stranaka, pobjednička koalicija na parlamentarnim izborima 2000. godine, održanima niti mjesec dana nakon smrti predsjednika države i HDZ-a Franje Tuđmana, nazvana je 'šestorkom'. Bila je to asimetrična koalicija dvaju blokova. Onaj veći i noseći činili su SDP i HSLS, a s njima formalno i Primorsko-goranski savez (PGS) te već spomenuti SBHS. Predvodila su ga dvojica lidera čitave 'šestorke' - tada budući premijer Račan i predsjednik HSLS–a Budiša. Taj dio šestorke osvojio je čak 71 mjesto u Saboru. Drugi dio asimetrične koalicije činilo je pet stranaka: HSS, IDS, HNS, Liberalna stranka (nastala nakon raskola u HSLS-u, predvođena Vladom Gotovcem) te Akcija socijaldemokrata Hrvatske (ASH). Taj je blok koalicije osvojio 24 mjesta u Saboru, a 'šestorka' je sveukupno na tim izborima dobila 95 mandata, gotovo dvostruko više od HDZ-a koji ih je dobio 46.