OKUPLJANJE NA CENTRU
Može li "Batak koalicija" postati važan faktor? "Puno više mogu sami, nego da se ukrcaju nekome"
Dvije godine prije redovnih parlamentarnih izbora, osim ako nekim slučajem ne budu isprovocirani prijevremeni, počela su preslagivanja unutar postojećih političkih blokova, ali i stvaranja nekih novih.
SDP i Možemo! uskoro bi trebali potpisati koalicijski sporazum, a na pomolu je i stvaranje koalicije centrističko-liberalnih stranaka.
Koncem prošloga tjedna lider Nezavisne platforme Sjever (NPS) i međimurski župan Matija Posavec na N1 je najavio formiranje takvog bloka skupa s IDS-om.
Posavčeva najava po svemu sudeći je već početkom ovoga tjedna rezultirala konkretnim pregovorima. U utorak je tjednik Nacional objavio da se formira koalicija koja je, s obzirom na naziv restorana u kojemu je održan sastanak, medijski nazvana Batak koalicijom. Na tom sastanku je uz Posavca i predsjednika IDS-a Lorisa Peršurića bio i nezavisni saborski zastupnik, bivši član stranke Fokus i gradonačelnik Svete Nedelje Dario Zurovec.
NPS i IDS, a možda i Centar i HSLS
Nacional na naslovnici sugerira da spomenuti dogovaraju koaliciju kojom "na sljedećim izborima planiraju presudno pomoći SDP-u i Možemo! da sruše Plenkovića s vlasti".
Gostujući u utorak na N1, novinarka Nacionala Orhidea Gaura kazala je kako se razrađuje tko bi još mogao postati dio te političke platforme u stvaranju.
Trenutni politički potencijal spomenutih, zbroje li se njihovi saborski mandati - devet ih je - nije imalo zanemariv u vrijeme 'tanke' parlamentarne većine koja ovisi o jednom, dva ili tri glasa. Osim toga, između desnog i lijevog bloka ne trenutno ne postoji homogen i formalno okupljen centristički blok, nego su oni koji mu potencijalno pripadaju rasuti na raznim stranama.
"Liberali uvijek imaju izborni potencijal"
Koliki je stvarni potencijal centrističkih liberalnih stranaka u čiju bi kvotu pripadale i dvije nekoć nacionalno snažne stranke - HNS i HSLS - danas tek regionalno ili lokalno jake, pitali smo političkog analitičara Jerka Trogrlića.
"Liberali u Hrvatskoj uvijek imaju izborni potencijal. Međutim, i njima se nerijetko događa ono što se događa i desnici desnijoj od HDZ-a - da zbog pojedinačnih ega, razlika i osobnih neslaganja ne nastupaju zajedno pa im se glasovi rasprše i ne ostvaruju značajniji rezultat. No za razliku od desnih stranaka, posebnost liberalnih stranaka u Hrvatskoj je što su u pravilu regionalno definirane. To im daje nekakvu samostalnost", kaže.
Trogrlić spominje IDS koji isključivo djeluje u Istri i nikad ga nema u mjerenjima rejtinga u kojima je Hrvatska jedna izborna jedinica. No taj IDS uvijek ima bar dva, a nekad i tri ili četiri saborska mandata. Slična stvar je i s NPS-om kojemu su dva mandata u saboru gotovo sigurna. I HSLS-ov čelnik Dario Hrebak već dva izborna ciklusa zaredom ima siguran prolaz u svojoj izbornoj jedinici, a stranka mu osvaja još jedan mandat.
Mogu li ne biti 'lovina' HDZ-u i SDP-u?
"Svi oni mogu igrati sami no imali bi značajan sinergijski učinak ako se ujedine. Ako na vrijeme uspiju nadići osobne razlike i profilirati se u liberalnu opciju, onda bi mogli biti važan faktor nakon ove nešto desnije vlade. A snaga im je upravo u tome da budu samostalni, da ne počnu već prije izbora priljubljivati se jednoj ili drugoj opciji. Puno više mogu napraviti kao smaostalni blok i donijeti više mandata u koalicijsku vlast, ma koja bila poslije sljedećih izbora. Tada bi mogli dati i ton toj vladi", napominje Trogrlić.
Ne formaliziraju li suradnju koalicijskim sporazumom dovoljno rano, mogle bi postati predizborna 'lovina' i HDZ-u i SDP-u.
"Upravo zato bi bilo dobro da na izbore idu kao blok, nego da se predizborno ukrcaju nekome (kao GLAS SDP-u, a HSLS i HNS HDZ-u, nap.a.) jer to im neće donijeti onakav sinergijski učinak kakav bi imali u samostalnom liberalnom bloku. Mislim da je trenutno dobro za njih biti izvan ta dva bloka, kako bi onda, po svoj prilici, išli s lijevim blokom kojemu većina njih izražava veću sklonost. No puno više bi im značilo kada bi te mandate donijeli nakon izbora, a ne prije", dodao je.
Slavonija najmanje dostupna toj opciji
Centristički liberalni blok čak je i geografski najviše pozicioniran u središtu Hrvatske, dok se krajnji dijelovi - Slavonija i Dalmacija ne čine odveć politički dostupnima toj opciji.
"IDS, HSLS, HNS, NPS... sve te stranke imaju svoju regionalnu snagu. Koliko god se Centar pokušavao 'ugurati' u Zagrebu, tamo ne postoji neka velika razlika između njih, GLAS-a, Dalije Orešković pa i Možemo pa time i nemaju neki veliki prostor. Taj prostor ipak imaju u Splitu i Dalmaciji gdje im je konkurencija ipak znatno manja. Od njih se očekuje da prošire svoju platformu u 10. izbornoj jedinici što im sada, bez Ivice Puljka i uz probleme s optužnicom njihove bivše saborske zastupnice Viktorije Knežević neće biti jednostavno", procjenjuje Trogrlić.
S druge strane, ističe kako je Slavonija toj centrističko-liberalnoj opciji najmanje dostupna.
"Slavonija je dostupnija strankama desnice - HDZ-u, DP-u, Mostu, DOMiNO-u, nego liberalima. No ne zaboravimo da su svojedobno liberali bili i na čelu Osijeka i Splita. Nije da među tamošnjim biračima uopće nema sklonosti toj opciji no bitno je tko su nositelji tih priča i da priča bude autentična", zaključio je Trogrlić.
