Može li "Batak koalicija" postati važan faktor? "Puno više mogu sami, nego da se ukrcaju nekome"

"Upravo zato bi bilo dobro da na izbore idu kao blok, nego da se predizborno ukrcaju nekome (kao GLAS SDP-u, a HSLS i HNS HDZ-u, nap.a.) jer to im neće donijeti onakav sinergijski učinak kakav bi imali u samostalnom liberalnom bloku. Mislim da je trenutno dobro za njih biti izvan ta dva bloka, kako bi onda, po svoj prilici, išli s lijevim blokom kojemu većina njih izražava veću sklonost. No puno više bi im značilo kada bi te mandate donijeli nakon izbora, a ne prije", dodao je.