OKUPLJANJE NA CENTRU

Može li "Batak koalicija" postati važan faktor? "Puno više mogu sami, nego da se ukrcaju nekome"

Miroslav Filipović
24. velj. 2026. 13:33
Matija Posavec (NPS) i Loris Peršurić (IDS)
Dvije godine prije redovnih parlamentarnih izbora, osim ako nekim slučajem ne budu isprovocirani prijevremeni, počela su preslagivanja unutar postojećih političkih blokova, ali i stvaranja nekih novih.

SDP i Možemo! uskoro bi trebali potpisati koalicijski sporazum, a na pomolu je i stvaranje koalicije centrističko-liberalnih stranaka.

Koncem prošloga tjedna lider Nezavisne platforme Sjever (NPS) i međimurski župan Matija Posavec na N1 je najavio formiranje takvog bloka skupa s IDS-om.

Posavčeva najava po svemu sudeći je već početkom ovoga tjedna rezultirala konkretnim pregovorima. U utorak je tjednik Nacional objavio da se formira koalicija koja je, s obzirom na naziv restorana u kojemu je održan sastanak, medijski nazvana Batak koalicijom. Na tom sastanku je uz Posavca i predsjednika IDS-a Lorisa Peršurića bio i nezavisni saborski zastupnik, bivši član stranke Fokus i gradonačelnik Svete Nedelje Dario Zurovec.

NPS i IDS, a možda i Centar i HSLS

Nacional na naslovnici sugerira da spomenuti dogovaraju koaliciju kojom "na sljedećim izborima planiraju presudno pomoći SDP-u i Možemo! da sruše Plenkovića s vlasti".

Gostujući u utorak na N1, novinarka Nacionala Orhidea Gaura kazala je kako se razrađuje tko bi još mogao postati dio te političke platforme u stvaranju.

"Po našim saznanjima, u tu bi platformu možda spadala i stranka Centar, a potencijalno vide u njoj i HSLS. U dijelu HSLS-a preteže struja koja bi u sljedeće izbore išla s tom platformom, a ne s HDZ-om", kazala je Gaura.

Trenutni politički potencijal spomenutih, zbroje li se njihovi saborski mandati - devet ih je - nije imalo zanemariv u vrijeme 'tanke' parlamentarne većine koja ovisi o jednom, dva ili tri glasa. Osim toga, između desnog i lijevog bloka ne trenutno ne postoji homogen i formalno okupljen centristički blok, nego su oni koji mu potencijalno pripadaju rasuti na raznim stranama.

"Liberali uvijek imaju izborni potencijal"

Koliki je stvarni potencijal centrističkih liberalnih stranaka u čiju bi kvotu pripadale i dvije nekoć nacionalno snažne stranke - HNS i HSLS - danas tek regionalno ili lokalno jake, pitali smo političkog analitičara Jerka Trogrlića.

"Liberali u Hrvatskoj uvijek imaju izborni potencijal. Međutim, i njima se nerijetko događa ono što se događa i desnici desnijoj od HDZ-a - da zbog pojedinačnih ega, razlika i osobnih neslaganja ne nastupaju zajedno pa im se glasovi rasprše i ne ostvaruju značajniji rezultat. No za razliku od desnih stranaka, posebnost liberalnih stranaka u Hrvatskoj je što su u pravilu regionalno definirane. To im daje nekakvu samostalnost", kaže.

Trogrlić spominje IDS koji isključivo djeluje u Istri i nikad ga nema u mjerenjima rejtinga u kojima je Hrvatska jedna izborna jedinica. No taj IDS uvijek ima bar dva, a nekad i tri ili četiri saborska mandata. Slična stvar je i s NPS-om kojemu su dva mandata u saboru gotovo sigurna. I HSLS-ov čelnik Dario Hrebak već dva izborna ciklusa zaredom ima siguran prolaz u svojoj izbornoj jedinici, a stranka mu osvaja još jedan mandat.

Mogu li ne biti 'lovina' HDZ-u i SDP-u?

"Svi oni mogu igrati sami no imali bi značajan sinergijski učinak ako se ujedine. Ako na vrijeme uspiju nadići osobne razlike i profilirati se u liberalnu opciju, onda bi mogli biti važan faktor nakon ove nešto desnije vlade. A snaga im je upravo u tome da budu samostalni, da ne počnu već prije izbora priljubljivati se jednoj ili drugoj opciji. Puno više mogu napraviti kao smaostalni blok i donijeti više mandata u koalicijsku vlast, ma koja bila poslije sljedećih izbora. Tada bi mogli dati i ton toj vladi", napominje Trogrlić.

Ne formaliziraju li suradnju koalicijskim sporazumom dovoljno rano, mogle bi postati predizborna 'lovina' i HDZ-u i SDP-u.

"Upravo zato bi bilo dobro da na izbore idu kao blok, nego da se predizborno ukrcaju nekome (kao GLAS SDP-u, a HSLS i HNS HDZ-u, nap.a.) jer to im neće donijeti onakav sinergijski učinak kakav bi imali u samostalnom liberalnom bloku. Mislim da je trenutno dobro za njih biti izvan ta dva bloka, kako bi onda, po svoj prilici, išli s lijevim blokom kojemu većina njih izražava veću sklonost. No puno više bi im značilo kada bi te mandate donijeli nakon izbora, a ne prije", dodao je.

Slavonija najmanje dostupna toj opciji

Centristički liberalni blok čak je i geografski najviše pozicioniran u središtu Hrvatske, dok se krajnji dijelovi - Slavonija i Dalmacija ne čine odveć politički dostupnima toj opciji.

"IDS, HSLS, HNS, NPS... sve te stranke imaju svoju regionalnu snagu. Koliko god se Centar pokušavao 'ugurati' u Zagrebu, tamo ne postoji neka velika razlika između njih, GLAS-a, Dalije Orešković pa i Možemo pa time i nemaju neki veliki prostor. Taj prostor ipak imaju u Splitu i Dalmaciji gdje im je konkurencija ipak znatno manja. Od njih se očekuje da prošire svoju platformu u 10. izbornoj jedinici što im sada, bez Ivice Puljka i uz probleme s optužnicom njihove bivše saborske zastupnice Viktorije Knežević neće biti jednostavno", procjenjuje Trogrlić.

S druge strane, ističe kako je Slavonija toj centrističko-liberalnoj opciji najmanje dostupna.

"Slavonija je dostupnija strankama desnice - HDZ-u, DP-u, Mostu, DOMiNO-u, nego liberalima. No ne zaboravimo da su svojedobno liberali bili i na čelu Osijeka i Splita. Nije da među tamošnjim biračima uopće nema sklonosti toj opciji no bitno je tko su nositelji tih priča i da priča bude autentična", zaključio je Trogrlić.

Teme
Centar HSLS IDS Jerko Trogrlić Matija Posavec N1 teme Nezavisna platforma Sjever batak koalicija liberalne stranke stranke centra

