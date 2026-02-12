Nižu se reakcije zbog moguće Milanovićeve kandidature na izborima: "To bi bilo bizarno"

"Nema tu ništa posebno dramatično. Ovo je jedan od rijetkih ministara koji je otišao iz političkih razloga, a da nema sumnje na kriminal, korupciju i slično. Ovo je vrlo ozbiljna stvar. Riječ je resoru koji se brine o osobama s invaliditetom i bolesnima. Normalno je da su stvari tu vrlo osjetljive. Ovdje je specifično što je sasvim sigurno u tako važne političke odluke bio uključen premijer osobno i uži kabinet Vlade. Ovo je politika Vlade koja je pala na sudovima, a premijer je, po tko zna koji put, sebe zaštitio preko ministra. Ministar je otišao i na njega je sve svaljeno", rekao je.