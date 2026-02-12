Kandidat za premijera?
Nižu se reakcije zbog moguće Milanovićeve kandidature na izborima: "To bi bilo bizarno"
Saborski zastupnici SDP-a i DOMiNO-a Mišel Jakšić i Igor Peternel komentirali su u "Studiju 4" HRT-a odluku o smjeni ministra rada Marina Piletića, moguće uključivanje predsjednika Republike u izbornu utrku 2028. te druge političke aktualnosti.
Mišel Jakšić, saborski zastupnika SDP-a, komentirao je odluku o smjeni ministra Marina Piletića.
"Tragikomično"
"Tragikomično. Samo treba podsjetiti da je prije mjesec dana Andrej Plenković u Saboru sve uvjeravao da je Piletić izuzetno elokventan, sposoban, da pršti od energije i da radi sjajne stvari za hrvatske građane koji su u potrebi. Danas vidimo da ništa od toga nije bilo tako. Hrvatski socijalni sustav je pred apsolutnim slomom i ne funkcionira", rekao je.
To je, kako kaže, vidljivo kroz sve one koji i dalje čekaju inkluzivni dodatak, kroz 15 000 onih koji ga nisu doživjeli te kroz incidente i afere u centrima za socijalnu skrb, piše HRT.
"Pali smo na testu društvene odgovornosti. Ako stalno ponavljamo i tražimo da je poanta države da nosi društvenu odgovornost i štiti one koji su u socijalnoj potrebi, a na kraju iz toga ispadne poluizrugivanje, sada slušamo priče da bismo trebali žaliti ministra Piletića", dodao je.
Saborski zastupnik stranke DOMiNO Igor Peternel istaknuo je da je Piletić jedan od rijetkih ministara koji je otišao iz političkih razloga.
"Nema tu ništa posebno dramatično. Ovo je jedan od rijetkih ministara koji je otišao iz političkih razloga, a da nema sumnje na kriminal, korupciju i slično. Ovo je vrlo ozbiljna stvar. Riječ je resoru koji se brine o osobama s invaliditetom i bolesnima. Normalno je da su stvari tu vrlo osjetljive. Ovdje je specifično što je sasvim sigurno u tako važne političke odluke bio uključen premijer osobno i uži kabinet Vlade. Ovo je politika Vlade koja je pala na sudovima, a premijer je, po tko zna koji put, sebe zaštitio preko ministra. Ministar je otišao i na njega je sve svaljeno", rekao je.
Upozorio je i da, unatoč tomu što se ministri u ovom resoru mijenjaju, ostaju slični ili isti savjetnici.
"Milanović je tri puta izgubio izbore"
Jakšić je najavio da će SDP uskoro najaviti nove koalicijske partnere za izbore 2028. godine, a komentirao je i glasine o mogućem uključenju predsjednika Republike u izbornu utrku pod tzv. Zoranovom listom.
"SDP ima stabilan rejting i najjača smo oporbena stranka. Svjesni smo odgovornosti u okupljanju oporbe i sigurno je da nam je tu Možemo! prirodan partner, ali postoje potencijalni partneri s kojima se izuzetno ozbiljno razgovara i danas. Tu definitivno u idućim tjednima i mjesecima možete očekivati dodatne vijesti", rekao je.
"Zoran Milanović je predsjednik Republike, prema svim istraživanjima najpopularniji političar u zemlji i definitivno je da, s obzirom na njegovu povijest u SDP-u, njegove niti sa SDP-om nitko neće moći prebrisati. Glupo je da od toga bježimo ili to skrivamo. Ali da se nešto danas događa oko Zorana Milanovića i njegovog uključivanja u parlamentarnu utrku - ne događa se. No moram reći da me to veseli i nasmijava jer je očito golem strah Andreja Plenkovića i HDZ-a od Zorana Milanovića", kazao je.
Peternel je komentirao rezultate anketa nakon dočeka rukometaša u Zagrebu i odluke Vlade da preuzme organizaciju događaja.
"Anketama ne vjerujem niti kada nam idu u korist niti kada nas omalovažavaju. U to sam se i sam uvjerio. Pet dana uoči izbora ankete su govorile da naša lista ima četiri posto, a na kraju smo imali 10. Naravno, trendovi su bitni. HDZ je kapitalizirao od tog poteza, to nije sporno. Serviran im je volej koji su oni iskoristili. Oni vrlo često iskorištavaju sportske uspjehe", rekao je.
"Ono što je ključno da moramo znati koje politike ova vlada vodi. To su politike koje nisu nimalo desne i nimalo nacionalne. To su politike kojima se financiraju kojekakvi projekti. Mi smo protiv toga", kazao je.
Ocijenio je da bi Milanovićeva kandidatura na sljedećim izborima bila bizarna.
"Medijski spinovi se stalno rade. Sjetite se koliko puta su gospodin Miroslav Škoro ili gospođa Marija Selak Raspudić bili upozoravani da se previše kandidiraju. Gospodin Milanović kandidirao se za premijera 2014. protiv Karamarka, 2015. i 2024. protiv Plenkovića. Čovjek je tri puta izgubio izbore. Ići opet nakon četiri godine bilo bi dosta bizarno. Ali kažem, u Hrvatskoj je sve moguće", dodao je.
