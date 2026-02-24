Nacional: Formira se "Batak koalicija", tko je sve dosad uključen u razgovore?

Nacional u novom broju otkriva kako se u zagrebačkom restoranu Batak održao operativni sastanak dijela predstavnika buduće Nezavisne centrističko liberalne liste koji namjeravaju krojiti novu vlast u Hrvatskoj.
Oglas
Sastali su se Loris Peršurić, Matija Posavec i Dario Zurovec i na zagrebačkoj Kajzerici održali sastanak o, kako piše Nacional "Batak koaliciji".
"Ustanovili smo da se formira centristička opcija koja ima plan samostalno izaći na sljedeće parlamentarne izbore. Sastojala bi se od liberalnih stranaka i nekih istaknutih osoba, primjerice gradonačelnika", kaže za N1 novinarka Nacionala Orhidea Gaura.
"Počele su se formirati konture te koalicije. Riječ je o velikom potencijalu ako se te stranke udruže s još nekim liberalnim strankama. Sad razrađuju tko bi sve mogao u tu koaliciju. Po našim saznanjima u tu bi platformu možda spadala i stranka Centar, a potencijalno vide u njoj i HSLS. U dijelu HSLS-a preteže struja koja bi u sljedeće izbore išla s tom platformom, a ne s HDZ-om", govori Gaura.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas