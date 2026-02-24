Nacional: Formira se "Batak koalicija", tko je sve dosad uključen u razgovore?

"Počele su se formirati konture te koalicije. Riječ je o velikom potencijalu ako se te stranke udruže s još nekim liberalnim strankama. Sad razrađuju tko bi sve mogao u tu koaliciju. Po našim saznanjima u tu bi platformu možda spadala i stranka Centar, a potencijalno vide u njoj i HSLS. U dijelu HSLS-a preteže struja koja bi u sljedeće izbore išla s tom platformom, a ne s HDZ-om", govori Gaura.