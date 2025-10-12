Pitali smo pet najjačih stranaka koliko imaju članica. Neke nisu odgovorile. U čemu je problem?

"Trenutno je zakonom propisana obveza prema kojoj liste koje se natječu na izborima za Hrvatski sabor moraju imati najmanje 40 posto podzastupljenog spola te su propisane novčane kazne za nepoštivanje te odredbe. Iz izbora u izbore ta se odredba ne poštuje u potpunosti, a naročito je ne poštuju liste i stranke koje imaju dovoljno sredstava za novčane kazne. Osim toga, čak i kada se odredba poštuje, u Hrvatski sabor se bira mali broj žena pa je, na primjer, na prethodnim parlamentarnim izborima izabrano samo 25 posto žena", navode Anka Mrak Taritaš i Dalija Orešković u obrazloženju svog prijedloga.