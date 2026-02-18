Analitičar: "Vrijeme radi za koaliciju SDP-Možemo, iako Plenković ima jak adut u ruci"

No u svim tim koalicijskim paketima uz SDP i drugu jaku stranku, koja će ovoga puta biti Možemo!, uvijek su bile i treća pa i četvrta stranka (HSS, HSU ili IDS, ovisno o kojim izborima je riječ) koja bi s pokojim sigurnim postotkom, odnosno osvojenim mandatom osnaživala koaliciju. Pitanje je jesu li sadašnje stranke, potencijalne kandidatkinje za tu ulogu - Centar, GLAS, HSS ili stranka Dalije Orešković (sve redom SDP-ovi mali koalicijski partneri iz 2024. godine) dovoljno jake da ispune tu ulogu.