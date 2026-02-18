PRIPREME ZA IZBORE
Analitičar: "Vrijeme radi za koaliciju SDP-Možemo, iako Plenković ima jak adut u ruci"
"Uskoro će biti potpisana koalicija s Možemo", rekao je predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić u razgovoru za RTL u utorak navečer.
Time je potvrdio ono što je već mjesecima bilo jasno. Lijevo-zelena, još formalno nesklopljena koalicija, koja u Saboru zajedno ima 46 zastupnika, a u zadnjim je anketama zbrojeno dobivala veću podršku od HDZ-a i Domovinskog pokreta, očito ne želi ponoviti grešku s prošlih izbora kada su nastupili odvojeno, a što su im mnogi potom spočitavali.
SDP-u će to biti šesta predizborna koalicija zaredom - od jedine pobjedničke u tom nizu Kukuriku koalicije 2011. godine preko koalicije Hrvatska raste na izborima 2015. pa Narodne koalicije na izvanrednim izborima 2016. do Restart koalicije 2020. i koalicije Rijeke pravde na parlamentarnim izborima prije dvije godine.
Mogu li bez trećega?
No u svim tim koalicijskim paketima uz SDP i drugu jaku stranku, koja će ovoga puta biti Možemo!, uvijek su bile i treća pa i četvrta stranka (HSS, HSU ili IDS, ovisno o kojim izborima je riječ) koja bi s pokojim sigurnim postotkom, odnosno osvojenim mandatom osnaživala koaliciju. Pitanje je jesu li sadašnje stranke, potencijalne kandidatkinje za tu ulogu - Centar, GLAS, HSS ili stranka Dalije Orešković (sve redom SDP-ovi mali koalicijski partneri iz 2024. godine) dovoljno jake da ispune tu ulogu.
Kao moguće rješenje tog čvora, zasad samo u obliku probnog balona koji se već drugi tjedan zaredom pušta u medijsko nebo, javlja se 'Zoranova lista' s kojom bi na izbore išao aktualni predsjednik Republike Zoran Milanović. A dok je taj balon samo balon, odnosno paket bez sadržaja, glavno pitanje je mogu li SDP i Možemo! računati na izbornu pobjedu bez pogona treće stranke ili opcije koja bi im donijela prevagu.
"Tko kontrolira centar, dobiva izbore"
Politički analitičar Jaroslav Pecnik kaže kako je jasno da onaj tko nema utjecaja ili ne kontrolira većinu u političkom centru, ne može dobiti izbore.
"Sada treba vidjeti mogu li, s čim i kako SDP i Možemo! preuzeti centar. Vidimo li sadašnji raspored snaga, to će biti teško jer HDZ tamo ima utjecaj. Pretpostavljam da bi jedna od mogućnosti bila ta famozna Milanovićeva lista. O njoj se priča, ali zasad je teško procijeniti koliko je to realna opcija", kaže.
Ako bi ideja 'Zoranove liste' postala izvjesna, Andrej Plenković bi imao u ruci adut prijevremenih izbora.
"U tom slučaju pitanje je bi li se stiglo okupiti takvu listu i čije bi glasove ona uzimala. Bi li se raširila i do onih birača koji inače ne glasaju za lijevo-liberalnu opciju? Sva ta pitanja su otvorena", ističe Pecnik.
Zamor birača HDZ-om i 'zamor materijala' u HDZ-u
Ono, pak, što smatra neupitnim jest zamor birača HDZ-om i Plenkovićem, ali i 'zamor materijala' unutar HDZ-a pa i zamor samog Plenkovića kojemu je ovo jubilarna deseta godina na čelu Vlade.
"Silne afere i slučajevi poput Dabrinog gomilaju se i pitanje je kada će preliti čašu. Ta bi prelivena voda trebala ići na mlin lijevo-liberalne oporbe, samo je pitanje hoće li ga ona znati iskoristiti i ne podijeliti se unutar sebe", kaže Pecnik.
A tu bi podjelu, dodaje, mogao potaknuti upravo ulazak u priču Milanovićeve liste.
"Ako se on uključi, sigurno neće to učiniti da bi bio statist u toj priči. S druge strane, Hajdaš Dončić i Tomislav Tomašević imaju svoje ambicije. Na koncu, Tomašević se izgradio u političkog aktera koji je, kako god ga cijenili, pokazao dosljednost kakvu drugi političari nemaju."
"Što kasnije budu izbori, to bolje po SDP i Možemo"
Ukratko, Pecnik smatra da vrijeme radi za koaliciju SDP-a i Možemo, ali uz jednu važnu opasku.
"Što kasnije buduizbori, to bolje po njih. No tada moraju paziti da ne čine greške koje bi mogle dovesti u pitanje njihovu vjerodostojnost."
Zamka zbog koje bi SDP-u i Možemo! više odgovaralo da izbori ne budu prijevremeni leži u tome - a pokazali su to lanjski lokalni izbori - što je SDP u nekim 'svojim' sredinama oslabio, a Možemo! nije značajnije iskoračio izvan Zagreba.
"Ako već idu u koaliciju, neka se dogovore oko infrastrukture. Možemo! ima što ponuditi i biračima izvan Zagreba željnima takve opcije, a koji inače ne idu na izbore, ponajprije u Rijeci, Splitu, Osijeku, Zadru... No za to treba doći ljudima na kućni prag i predočiti im zašto su opcija koja funkcionira u najvećem gradu", napominje Pecnik.
"Biračko tijelo ne osvajate dan uoči izbora"
I SDP bi, kaže, morao obnoviti organizacijsku i kadrovsku infrastrukturu na terenu.
"Morate na vrijeme profilirati nove ljude ako želite da ih javnost prepozna. Biračko tijelo je složeno i treba ga znati osvojiti sebi u korist, a to ne ide dan ili tjedan uoči izbora."
Budućoj koaliciji, kaže Pecnik, nadu daju i programske poruke s nedavne konvencije SDP-a koje pokazuju da se ta stranka budi, a i prilično jasni stavovi Možemo! oko nekih aktualnih tema u posljednje vrijeme.
"Problem Možemo! je u tome što su prilično zatvoreni, gotovo sektaški, za članstvo. Ako misle okrupniti se i izaći iz okvira Zagreba trebali bi raditi na tome."
