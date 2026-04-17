Oglasio se Turudić: DORH postupa u predmetima u svezi dva sportska saveza

Policija po nalogu Državnog odvjetništva provodi izvide u svih 88 sportskih saveza i krovnom Hrvatskom olimpijskom odboru (HOO), a o svemu se oglasio i glavni državni odvjetnik Ivan Turudić.
Oglas
"Izvidi se u povodu podnesenih kaznenih prijava provode protiv pojedinaca u Hrvatskom skijaškom savezu i Hrvatskom judo savezu", rekao je Turudić za Večernji list.
Policija je prije nekoliko dana izuzela dokumentaciju iz Hrvatskog judo saveza, a prošlog mjeseca pokrenuta je istraga zbog malverzacija u Hrvatskom skijaškom savezu teških čak 30 milijuna eura.
Protiv odbjeglog bivšeg čelnika skijaškog saveza Vedrana Pavleka raspisana je međunarodna tjeralica jer nije dostupan vlastima, a četvero njegovih suosumnjičenika se nalazi u istražnom zatvoru, dok Uskok ispituje svjedoke.
Nezakonitosti u sportskim savezima osudile su sve političke opcije, a ministar turizma i sporta Tonči Glavina izjavio je da je u interesu Vlade RH da se u potpunosti rasvijetle sve moguće nepravilnosti te utvrdi odgovornost.
Upozorio je da sva postupanja koja nisu u skladu sa zakonima i propisima trebaju biti predmet istrage, naglasivši da odgovornost snose i pravne osobe i pojedinci.
Glavina je kazao i da je ministarstvo zaprimilo opsežnu dokumentaciju Hrvatske turističke zajednice vezanu uz financiranje Hrvatskog skijaškog saveza, nakon čega je pokrenut službeni nadzor. U tijeku je kontrola koja obuhvaća razdoblje dulje od deset godina, a po završetku postupka javnost će biti obaviještena o nalazima, kazao je Glavina.
Nakon što je u medijima sinoć objavljeno da Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu provodi izvide o sponzorstvima Hrvatske lutrije sportskim savezima ta državna tvrtka je priopćila da izvida zasad nema, poručivši da će, ako bude zatraženo, u potpunosti surađivati i dostaviti sve potrebne informacije o poslovanju.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas