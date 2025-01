Primorac pomeo Milanovića u BiH, pogledajte koliko je glasova dobio

Podijeli :

Slavko Midzor/PIXSELL

Na birališima u Bosni i Hercegovini najviše glasova u drugom krugu izbora za predsjednika Republike Hrvatske dobio je kandidat HDZ-a i partnera Dragan Primorac, 10.227 ili 73,58 posto.

Aktualni predsjednik Hrvatske Zoran Milanović dobio je u susjednoj zemlji 3.671 glas ili 26,42 posto glasova.

Ukupno je u BiH danas na birališta izašlo 14.098 birača, a 200 listića je bilo nevažećih, javlja N1 BIH.

U prvom krugu izbora prije dva tjedna kada se natjecalo osam kandidata Primorac je u BiH osvojio 56,79 posto ili 9.160 glasova, a Zoran Milanović 15,52 posto ili 2.503 glasa.

Primorac je i u govoru koji je održao nakon objave rezultata zahvalio biračima iz BiH. Pručio je da im zahvaljuje na ljubavi.

“Mi smo jedan narod, ponosan narod, tako će ostati do kraja. Nitko nas neće podijeliti. Koliko je bilo moguće, dao sam sve od sebe da me građani upoznaju. Ponudio sam viziju bolje, drugačije i ponosne Hrvatske. Dio naših birača nije birao program ni viziju, ali to je pravo demokracije”, rekao je.

