Američki profesor
Povjesničar Cull za N1: Trumpovi potezi zastrašujuće su nalik potezima Nerona ili Kaligule
Povjesničar i profesor Nicholas J. Cull koji na Sveučilištu Južna Kalifornija predaje javnu diplomaciju, komentirao je u Novom danu s našim Hrvojem Krešićem zaoštravanje geopolitičkih odnosa u jeku Trumpovih prijetnji zauzimanja Grenlanda, ali i stanje unutar SAD-a.
Profesor Cull komentirao je zaoštravanje odnosa između SAD-a i Europe, rekavši:
"Ovo je potpuno nepoznati teritorij, i nekoliko je stvari u vezi toga neobično. Prvo, razina pritiska na NATO savez. Države članice NATO-a naći će se možda u situaciji da se brane od SAD-a unutar njihove obveze u okviru NATO-a, no drugi dio ovoga vezan je za to da Trump dakako ima svoje pristaše, i obično ono što Trump želi ima određenu razinu potpore, no ideju o tome da se preuzme Grenland uživa oko 18% podrške američkog naroda. Dakle, SAD sam ne vjeruje toj ideji da bi SAD trebao preuzeti Grenland."
Po Trumpu, kaže Cull, "Grenland je zemlja koja je ključna za obranu zemlje, Trump tvrdi da će ga preuzeti Kinezi, Rusija, no to je nešto za što nema potvrde. Mnogi Amerikanci su pogrešno informirani o Grenlandu, preuveličava se njegova veličina. On je poprilično malen zapravo, preuveličava se i važnost Grenlanda, preuveličava se zapravo i ta negostoljubiva klima, itd."
"Ako pokušamo shvatiti što se ovdje događa mislim da se većina toga svodi na to da predsjednik Trump uvijek želi dominirati naslovnicama, njegove priče obično traju oko dva tjedna, tu on govori o svojim velikim uspjesima, a ovo je praktički politička zabava, on zapravo želi zauzimati naslovnice, i uskratiti svojim protivnicima bilo kakvu priliku da stvore svoj vlastiti narativ. To je poprilično pametna politika, na način da on zapravo dominira dnevnim redom, agendom na globalnoj razini, u pogledu onoga što se trenutačno događa, poput tragedija u Iranu, a mi sad govorimo o Grenlandu."
Važnost međunarodne diplomacije
"Trebamo diplomaciju kako bismo dokučili kako živjeti zajedno i kako bismo mogli planirati u ovim okolnostima. Jedna od najvažnijih stvari koje sad trebamo je europska diplomacija, kako EU bi mogla generirati drugačiju politiku, drugačiji primjer dati svijetu i pružiti jednu protutežu u pogledu liderstva, jednog zdravorazumskog pristupa međunarodnim odnosima, jer mislim da je pristup Trumpa vlasti nešto što ima više zajedničkog s rimskim carevima nego s prijašnjim predsjednicima. Često shvatim da je učinio ili rekao nešto što je napravio ili rekao Kaligula ili Neron, i to je zapravo zastrašujuće slično."
"Povjesničari će gledati na ovo i biti zapanjeni da netko tko tvrdi da nema posebne veze s Rusijom, onda čini nešto što je na popisu želja Rusije, i to tako očito. Dakle, narušavanje stabilnosti NATO-a je nešto čemu se Rusi nadaju već desetljećima, a Trump je to njima servirao na pladnju."
O američkom kabinetu i američkoj javnosti
"Potpredsjednik Vance je jednom rekao da je Trump moderni Hitler, a zatim je postao njegov ključni čovjek. Ljudi shvaćaju moć i boje se Trumpovih pristaša, nešto se zanimljivo danas dogodilo u Washingtonu, održalo se glasanje u Kongresu kako bi se pokusala ograničiti mogućnost Trumpa da krene u rat, i činilo se da će se pet republikanaca suprotstaviti Trumpu, a dva su napustila tu poziciju, jer im je Trump zaprijetio."
"Mislim da je ova borba koliko daleko možete ići da ga zauzdate, koliko možete zapravo narušiti integritet vlastite stranke - vrlo je zanimljivo gledati cijelu tu priču. Mislim da ćemo vidjeti mnogo drugih sličnih primjera Senata koji pokušava vratiti svoju moć i koji govori da predsjednik prema Ustavu ne može činiti ove jednostrane poteze i da Senat zapravo ima ovlasti sklapati mir, da Kongres može proglašavati rat, itd., a da su ovi Trumpovi potezi nešto što zapravo narušava sam Ustav."
"Vidjet ćemo kako će se politika međuizbora odigrati, jer to je očito ono glavno o čemu sada Trump razmišlja - kako da nastavi biti privlačan američkoj javnosti u trenutku kada nije uspio isporučiti ono što je obećao, manju inflaciju, bolju ekonomiju. Amerikanci koji su ga izabrali još nisu vidjeli benefite onoga što im je obećano, i očekujemo veliki preokret protiv njega u studenom. Svakako sam siguran da i on ima vlastite ankete koje mu govore da je američkom narodu zapravo puna kapa."
Je li SAD na rubu građanskog rata?
"U Americi postoje duboke podjele. Prošlog tjedna se dogodilo nešto važno s pucnjavom u kojoj je ubijena Rene Good, američki narod je uznemiren zbog toga što svjedoči tome kako jednu građanku ubijaju organi reda na taj način, to je nešto što se još uvijek odigrava, nešto što nije završilo, baš taj slučaj ima karakteristiku toga da bude jedan prijelomni trenutak. Posebno je zanimljivo što policija kaže da je ovo pogrešno", naglašava Cull.
