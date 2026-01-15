"Vidjet ćemo kako će se politika međuizbora odigrati, jer to je očito ono glavno o čemu sada Trump razmišlja - kako da nastavi biti privlačan američkoj javnosti u trenutku kada nije uspio isporučiti ono što je obećao, manju inflaciju, bolju ekonomiju. Amerikanci koji su ga izabrali još nisu vidjeli benefite onoga što im je obećano, i očekujemo veliki preokret protiv njega u studenom. Svakako sam siguran da i on ima vlastite ankete koje mu govore da je američkom narodu zapravo puna kapa."