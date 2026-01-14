Uzbuna u europskoj zemlji: Kinezi grade centar s preko 200 tajnih soba u središtu metropole?

Stručnjak za kibernetičku sigurnost profesor Alan Woodward sa Sveučilišta u Surreyju ističe da rušenje zida predstavlja "crvenu zastavicu". "Postoji duga povijest prisluškivanja kabela. Da sam na njihovom mjestu, to bi bilo ogromno iskušenje", kaže. Mogućnosti špijunaže uključuju umetanje prisluškivača, savijanje vlakana za curenje svjetlosti ili preusmjeravanje signala, prenosi Večernji. Projekt na mjestu bivše Kraljevske kovnice novca površine 22.000 četvornih metara već godinama izaziva kontroverze. Bivši savjetnik Borisa Johnsona Dominic Cummings tvrdio je da su ga MI5 i MI6 upozorili kako Kina želi izgraditi "špijunski centar" ispod veleposlanstva. Većina planova bila je redigirana iz "sigurnosnih razloga", što je dovelo do odgoda odobrenja pod prethodnom vladom.