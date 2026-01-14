Uzbuna u europskoj zemlji: Kinezi grade centar s preko 200 tajnih soba u središtu metropole?

Prema neredigiranim planovima koje je ekskluzivno dobio Telegraph, jedna od skrivenih prostorija nalazi se točno uz kabele koji povezuju londonski financijski centar City i Canary Wharf s podatkovnim centrima.
Kina planira izgraditi skrivenu podzemnu komoru neposredno uz najosjetljivije britanske optičke kabele koji prenose financijske podatke i internetski promet milijuna korisnika, otkriva britanski The Telegraph.
Ova komora dio je mreže od čak 208 tajnih soba ispod novog kineskog "super-veleposlanstva" u središtu Londona, koje će biti najveća kineska diplomatska misija u Europi. Prema neredigiranim planovima koje je Telegraph ekskluzivno dobio, jedna od skrivenih prostorija nalazi se točno uz kabele koji povezuju londonski financijski centar City i Canary Wharf s podatkovnim centrima. Ti kabeli, u vlasništvu tvrtki poput BT Openreach, Colt Technologies i američkog Verizona, čine jezgru Londonske internetske razmjene (LINX) – jedne od najvećih na svijetu.
Prenose ključne financijske transakcije, e-poštu i poruke, a povezani su i s transatlantskim kabelima prema SAD-u. Planovi pokazuju da će Kina srušiti i ponovno izgraditi vanjski zid podruma, što bi kineske radnike dovelo na manje od metra od tih kabela. Prostorija je opremljena sustavima za odvodnju toplog zraka, što sugerira moguću instalaciju računalne opreme za špijunažu. Ostali skriveni elementi uključuju rezervne generatore, sustave prskalica, tuševe i kupaonice – što bi omogućilo duži boravak osoblja pod zemljom.
"Očite su prijetnje - zašto ih vlada ignorira?"
"Ovo je lansirna rampa za ekonomski rat u srcu naše kritične nacionalne infrastrukture", upozorava Alicia Kearns, ministrica nacionalne sigurnosti u sjeni. "Skrivena prostorija proteže se neposredno uz optičke kabele ključne za City. Očite su prijetnje – zašto ih laburistička vlada ignorira?", dodaje.
Stručnjak za kibernetičku sigurnost profesor Alan Woodward sa Sveučilišta u Surreyju ističe da rušenje zida predstavlja "crvenu zastavicu". "Postoji duga povijest prisluškivanja kabela. Da sam na njihovom mjestu, to bi bilo ogromno iskušenje", kaže. Mogućnosti špijunaže uključuju umetanje prisluškivača, savijanje vlakana za curenje svjetlosti ili preusmjeravanje signala, prenosi Večernji. Projekt na mjestu bivše Kraljevske kovnice novca površine 22.000 četvornih metara već godinama izaziva kontroverze. Bivši savjetnik Borisa Johnsona Dominic Cummings tvrdio je da su ga MI5 i MI6 upozorili kako Kina želi izgraditi "špijunski centar" ispod veleposlanstva. Većina planova bila je redigirana iz "sigurnosnih razloga", što je dovelo do odgoda odobrenja pod prethodnom vladom.
Očekuje se skoro odobrenje projekta
Unatoč rizicima, očekuje se da će premijer Sir Keir Starmer uskoro odobriti projekt upravo prije svog posjeta Kini, gdje se treba sastati s predsjednikom Xi Jinpingom. Kinesko veleposlanstvo u Londonu nije odgovorilo na upite za komentar, a britanska vlada odbila je komentirati planove.
BT Openreach ističe da ima "robusne sigurnosne mjere" i surađuje s vladom na zaštiti infrastrukture. Otkrića Telegrapha ponovno će rasplamsati debate o kineskom utjecaju u Velikoj Britaniji, posebno u kontekstu napetih odnosa i strahova od ekonomske špijunaže. Lokacija veleposlanstva graniči s telefonskom centralom BT-a koja pokriva stotine tvrtki u Cityju, uključujući Lloyd's of London.
