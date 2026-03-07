Dragana Mirković pjevala u splitskom klubu, stigla dojava o bombi

Nepoznata osoba je u noći s petka na subotu dojavila da je u splitskom noćnom klubu u Marmontovoj ulici u Splitu, u kojem je nastupala srpska pjevačica Dragana Mirković postavljena bomba, javljaju čitatelji 24sata.
"Jutros, 7. ožujka 2026.g. u 00,23 sati na broj 192 pozivatelj je nazvao i naveo da je u klubu na području Splita postavljena bomba. Nakon toga na teren su odmah upućeni policijski službenici", rekli su iz policije za 24sata.
Dodaju kako je objekt preventivno ispražnjen, te da je specijalizirani policajac obavio protueksplozijski pregled tijekom kojeg nije pronađeno eksplozivno sredstvo.
"Klub je nastavio s radom oko 1 sat. U tijeku je kriminalističko istraživanje", rekla je policija.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
