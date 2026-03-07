Vremenska prognoza
Evo kad stiže promjena vremena: Pojavit će se i zanimljiv prizor na nebu
Danas će vrijeme biti sunčano i toplo osim na krajnjem jugu Jadrana gdje će biti povećane naoblake uz vrlo malu mogućnost za pokoji pljusak. Najviša dnevna temperatura u unutrašnjosti oko 17, a na Jadranu do 20C.
Nalazimo se pod utjecajem visokog tlaka anticiklone. Ciklonalni poremećaji s Atlantika zadržavaju se pred zapadnom obalom Europe ili prolaze sjevernije od Baltika. Manja količina nestabilnog oceanskog zraka prodrla je nad zapadno Sredozemlje centar plitke ciklone je kod Gibraltara, na prednjoj strani te ciklone vjetrovi južnog smjera podigli su znatne količine saharskog pijeska u atmosferu. Od Španjolske do Velike Britanije nebo je mutne žute boje, a manja količina pijeska doprla je do juga Italije i južnog Jadrana. Ciklona nad zapadnim Sredozemljem slabi, ali manja količina nestabilnog vlažnog zraka u valovima prodire preko Apeninskog poluotoka nad južni Jadran i djelovat će na vrijeme na Jadranu početkom idućeg tjedna.
Sutra u nedjelju pretežno sunčano. Povećane naoblake bit će na južnom i sjevernom Jadranu gdje će se dizanjem jutarnje magle formirati tanki sloj stratusne naoblake, koja će se tijekom dana zbog sijanja sunca razilaziti. Jutarnje temperature u unutrašnjosti od 3 do 5C, s maglom mjestimice po kotlinama i uz riječne tokove. Na Jadranu jutarnje temperature od 7 do 10C. Najviše dnevne temperature u unutrašnjosti oko 18, a na Jadranu do 20C. Na Jadranu će puhati slabi vjetrovi dnevne cirkulacije.
Obratite pozornost na žute nijanse neba pri izlasku i zalasku sunca zbog prisutnosti saharskog pijeska u višim slojevima atmosfere.
Idući tjedan u unutrašnjosti nastavak stabilnog vremena dok će na Jadranu zbog juga biti povećane naoblake i mjestimice slabe kiše. Promjena vremena uz obilne oborine izgledna je tek krajem idućeg tjedna.
