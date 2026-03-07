Evo kad stiže promjena vremena: Pojavit će se i zanimljiv prizor na nebu

Nalazimo se pod utjecajem visokog tlaka anticiklone. Ciklonalni poremećaji s Atlantika zadržavaju se pred zapadnom obalom Europe ili prolaze sjevernije od Baltika. Manja količina nestabilnog oceanskog zraka prodrla je nad zapadno Sredozemlje centar plitke ciklone je kod Gibraltara, na prednjoj strani te ciklone vjetrovi južnog smjera podigli su znatne količine saharskog pijeska u atmosferu. Od Španjolske do Velike Britanije nebo je mutne žute boje, a manja količina pijeska doprla je do juga Italije i južnog Jadrana. Ciklona nad zapadnim Sredozemljem slabi, ali manja količina nestabilnog vlažnog zraka u valovima prodire preko Apeninskog poluotoka nad južni Jadran i djelovat će na vrijeme na Jadranu početkom idućeg tjedna.