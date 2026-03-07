Iransko veleposlanstvo reagiralo na Korenove izjave: "Između Teherana i Zagreba postoje dobri odnosi"

Sanjin Strukic/PIXSELL

Nakon što je izraelski veleposlanik Gary Koren pozvao Hrvatsku na prekid diplomatskih odnosa s Iranom, a predsjednik Republike Zoran Milanović Korena njega na razgovor, oglasili su se iz iranskog veleposlanstva.

Izjavu veleposlanika Irana prenosimo u cijelosti:

"Neodgovorne i neprofesionalne primjedbe izraelskog veleposlanika u Hrvatskoj naišle su na reakciju hrvatskih vlasti i javnosti. Između Teherana i Zagreba postoje dobri odnosi uzajamnog poštovanja koji postoje od ranih dana hrvatske neovisnosti i traju više od tri desetljeća.

Diplomati obje zemlje, u okviru načela Bečke konvencije o diplomatskim odnosima, oduvijek su radili na promicanju bilateralnih odnosa između dviju vlada u svim područjima te na upoznavanju ova dva naroda sa zajedničkim korijenima i olakšavanju odnosa među njihovim narodima.

Iran je svojom podrškom tijekom i nakon Domovinskog rata pokazao da oduvijek želi neovisnost, sigurnost i napredak Hrvatske, a isto tako i narod i vlada Hrvatske oduvijek su imali istu želju za iranski narod."