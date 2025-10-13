Drama u Zagrebu: Potraga na Savi, policija primila dojavu da netko pliva u rijeci

Matija Habljak / Pixsell

Zagrebački vatrogasci i policija izašli su na intervenciju nakon što su dobili dojavu oko 9 sati da je u Savi u naselju Trnje uočen čovjek.

Podijeli

Oglas

Prolaznik je navodno vidio čovjeka kako pliva između mostova Slobode i Mladosti, pišu 24 sata.

Odmah su alarmirane sve spasilačke službe te su se čamcima spustili u rijeku. Potraga je u tijeku.