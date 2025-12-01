Državne nekretnine nude desetogodišnji zakup 25 poslovnih prostora diljem države

Prostor prve zone na lokaciji je Ilica 73, nasuprot Britanskog trga. Prostor ima 88 kvadrata, a sastoji se od uličnog prostora i galerije i početna mu je zakupnina 1.416 eura. U drugoj zoni zakupa ponuđeno je pet poslovnih prostora površine od 10-ak do 40-ak četvornih metara, a iz treće zone izdvaja se prostor od 60 kvadrata na Trešnjevci, u Ozaljskoj 49, s početnom zakupninom od 416 eura. Ukupno je u Zagrebu oglašeno 10 poslovnih prostora i pet garaža koje se mogu zakupiti na Ravnicama.