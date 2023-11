Dvostruko više nego prije tri godine: Velik broj građana starijih od 65 godina u Hrvatskoj i dalje radi

Podijeli :

Građani stariji od 65 godina čine manje od dva posto svih zaposlenika u Hrvatskoj. Ipak, dvostruko ih je više nego prije tri godine. Najviše ih radi uz mirovinu, no sve je više onih koji ni po stjecanju uvjeta ne razmišljaju o umirovljenju. Država ih za to nagrađuje i do 27 posto većom mirovinom.

Omjer zaposlenih muškaraca i žena starijih od 65 godina je dva naprema jedan

Hrvatska ima čak 30.199 radnika starijih od 65 godina. Udio je to od tek 1,8 posto ukupne radne snage, što se čini neznatno, ali je ipak dvostruko više nego prije tri godine. Omjer zaposlenih muškaraca i žena starijih od 65 godina je dva naprema jedan, piše Mirovina.hr.

Dobar dio njih o mirovini još uvijek ne razmišlja

Među više od 30.199 radnika starijih od 65 godina u Hrvatskoj, dobar dio su umirovljenici koji rade do polovine radnog vremena ili na puno radno vrijeme pri čemu im se obustavlja isplata mirovine. Umirovljenika koji su radili do polovine radnog vremena bilo je u rujnu 28.165. Pritom se nikako ne može zaključiti da onda preostaje vrlo malo onih koji rade, a da se nikada nisu umirovili. Naime, dobar dio umirovljenika koji rade do polovine radnog vremena mlađi su od 65 godina, dakle u prijevremenoj su i obiteljskoj mirovini ili u nekoj od mirovina prema posebnim propisima u koju su mogli otići ranije.

Hrvatska ima 40.000 zaposlenih više nego prije godinu dana Umirovljenici: Zamrzavanje cijena neće riješiti problem malih mirovina

Statistika Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje po dobnim skupinama ne prikazuje rade li stariji građani na puno ili nepuno radno vrijeme, kao ni rade li prema ugovorima na određeno ili neodređeno vrijeme. Iz podataka tek ponešto možemo doznati o djelatnostima u kojima stariji od 65 godina rade, bilo da su u mirovini ili iz svijeta rada još uvijek nisu izašli.

Najveći broj radnika starijih od 65 godina, više od 4.500, zaposlen je u stručnim, znanstvenim i tehničkim djelatnostima. Njih više od 4.300 radno mjesto ima u trgovini, dok je na trećem mjestu prerađivačka industrija s 3.326 radnika, a na četvrtom građevina s 2.839 zaposlenih. Peto mjesto s podjednakim brojem od nešto više od 2.000 zaposlenih dijeli nekoliko djelatnosti; prijevozništvo, turizam, administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti te zdravstvena zaštita i socijalna skrb.

Svi oni koji nastavljaju raditi nakon što su stekli uvjete za starosnu mirovinu, bit će za to i nagrađeni. Za svaki mjesec duljeg rada nakon 65. godine, a za žene i ranije (žene trenutno u starosnu mirovinu mogu sa 63 godine i 3 mjeseca) polazni faktor se povećava za 0,45 posto. Za najviše pet godina, to donosi čak 27 posto veću mirovinu. Da bi se ostvarilo pravo na bonifikaciju, umirovljenik mora imati najmanje 35 godina efektivnog radnog staža.

