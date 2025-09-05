Oglasili se i iz Agencije
Fina u međunarodnom skandalu. Rakar: "Ovo je usporedivo s onim što radi Sjeverna Koreja"
Financijska agencija (Fina) našla se u međunarodnom sigurnosnom skandalu nakon što je bez dopuštenja tijekom prošle i ove godine izdala dvanaest certifikata za IP adresu 1.1.1.1, koja pak pripada globalnom DNS servisu kojim upravlja tvrtka Cloudflare.
Ti lažni certifikati mogli su omogućiti zlonamjernim hakerima da se lažno predstavljaju kao Cloudflareov servis, inače ključan za sigurno funkcioniranje interneta. Stručnjaci s kojima je Index razgovarao ovaj incident nazivaju ozbiljnom zloupotrebom povjerenja u sigurnost interneta.
DNS je, pojednostavljeno, internetski imenik koji prevodi lako pamtljive nazive web stranica poput www.index.hr u numeričke IP adrese, koje računala koriste za pronalazak web stranica. Cloudflare pritom dodatno ubrzava i štiti promet interneta, braneći korisnike od hakerskih napada i preopterećenja
"Ovo je usporedivo s onim što radi Sjeverna Koreja"
Prema dostupnim podacima, Fina je certifikate izdala zbog “internih testiranja” u stvarnom sustavu, što stručnjaci smatraju ozbiljnim sigurnosnim propustom. Iako nema dokaza da je netko zloupotrijebio te Finine lažne certifikate, ovaj incident otkriva krhkost povjerenja na internetu i važnost rigorozne kontrole autoriteta koji izdaju takve digitalne potvrde.
Fina je, naime, u Hrvatskoj ovlaštena za izdavanje digitalnih certifikata odnosno potvrda koje u elektroničkim transakcijama predstavljaju elektronički identitet vlasnika certifikata te omogućavaju sigurnu i povjerljivu komunikaciju internetom.
Za informatičkog stručnjaka Marka Rakara incident koji je napravila Fina je ništa drugo nego "zloupotreba povjerenja epskih razmjera koje su usporedive s onim što rade Sjeverna Koreja ili Kina".
Lucijan Carić pak navodi da je Fina "izazvala međunarodni internetski sigurnosni incident i skandal".
Gotovo svi informatički stručnjaci, među kojima i ugledni portal ArsTechnica, upozoravaju koliko je povjerenje u sigurnost interneta krhko ako institucije koje izdaju certifikate pogriješe.
Fina: Nije ugroženo povjerenje u nas
Sama Fina u odgovoru na upit Indexa tvrdi kako nije ugroženo povjerenje u izdavanje certifikata te inzistiraju na tome da su oni "visoko regulirana organizacija" i da su "samo testirali".
"Certifikati, kao ni privatni ključevi, nisu izašli iz okruženja Fine niti su certifikati izdavani izvan Fine. Navedeno je i regulirano procedurama izdavanja takvih certifikata za potrebe testiranja", naglašavaju iz Fine. Kažu i da se, prilikom testiranja, dogodila pogreška u formiranju IP adrese i za navedenu pogrešku odgovorna je Fina.
Na primjedbu Indexa kako su vodeće globalne tehnološke tvrtke i stručnjaci javno upozorili na manjkavosti Fininih sigurnosnih procedura, u Fini kažu kako one nisu manjkave i odvojive su od propusta koji se dogodio u ovom izdvojenom slučaju.
"Fina je visoko regulirana organizacija i redovito se provode nadzori i kontrola te se potvrđuje sukladnost u poslovanju. U ovom konkretnom slučaju radi se o propustu/pogrešci za koju je potrebno izvršiti korekcije u politikama koje propisuju izdavanje testnih certifikata te poduzeti mjere kako bi se izbjegla mogućnost ljudske pogreške.
Poduzet ćemo sve aktivnosti kako bismo navedeno dokazali. Odbijamo tvrdnju da je ugroženo povjerenje u izdavanje certifikata. Fina je 23 godine izdavatelj digitalnih certifikata, odnosno strogo regulirani ovjerovitelj usluga povjerenja. Korisnici i sustavi nisu niti će biti ugroženi zbog jedinstvene pogreške koja se dogodila prilikom testiranja TLS certifikata", stoji u odgovoru Fine na upit Indexa.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare