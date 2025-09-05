Fina u međunarodnom skandalu. Rakar: "Ovo je usporedivo s onim što radi Sjeverna Koreja"

"Fina je visoko regulirana organizacija i redovito se provode nadzori i kontrola te se potvrđuje sukladnost u poslovanju. U ovom konkretnom slučaju radi se o propustu/pogrešci za koju je potrebno izvršiti korekcije u politikama koje propisuju izdavanje testnih certifikata te poduzeti mjere kako bi se izbjegla mogućnost ljudske pogreške.