Bregana - Lipovac
FOTO / Kamion se prevrnuo na A3 kod Zagreba, vozi se u kolonama
Na autocesti A3 Bregana - Lipovac u ponedjeljak popodne došlo je do prometne nesreće u kojoj se prevrnuo kamion probivši ogradu
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Nesreća se dogodila između čvorova Rugvica i Ivanić Grad.
U smjeru Lipovca vozi se zaustavnim trakom u koloni od oko 4 km, a u smjeru Zagreba vozi se voznim trakom u koloni od oko 3 kilometra, javlja HAK.
Službenih informacija o uzroku nesreće još nema, a navodno je došlo do sudara s kombijem.
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