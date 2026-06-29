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Bregana - Lipovac

FOTO / Kamion se prevrnuo na A3 kod Zagreba, vozi se u kolonama

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29. lip. 2026. 21:23
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29.06.2026., Zagreb - U prometnoj nesreci na autocesti A3 sudarili su se kamion i kombi pri cemu se prevrnuo kamion. Photo: Zeljko Lukunic/PIXSELL
Zeljko Lukunic/PIXSELL

Na autocesti A3 Bregana - Lipovac u ponedjeljak popodne došlo je do prometne nesreće u kojoj se prevrnuo kamion probivši ogradu

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Nesreća se dogodila između čvorova Rugvica i Ivanić Grad.

U smjeru Lipovca vozi se zaustavnim trakom u koloni od oko 4 km, a u smjeru Zagreba vozi se voznim trakom u koloni od oko 3 kilometra, javlja HAK.

Službenih informacija o uzroku nesreće još nema, a navodno je došlo do sudara s kombijem.

29.06.2026., Zagreb - U prometnoj nesreci na autocesti A3sudarili su se kamion i kombi pri cemu se prevrnuo kamion. Photo: Zeljko Lukunic/PIXSELL
Zeljko Lukunic/PIXSELL
29.06.2026., Zagreb - U prometnoj nesreci na autocesti A3 sudarili su se kamion i kombi pri cemu se prevrnuo kamion. Photo: Zeljko Lukunic/PIXSELL
Zeljko Lukunic/PIXSELL
Teme
a3 kamion

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