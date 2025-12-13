posljedica karnizma
FOTO / Međunarodni dan prava na životinje, Prijatelji životinja: Pomaknite granicu empatije
Povodom Međunarodnog dana prava životinja aktivisti udruge Prijatelji životinja održali su performans kojim su prikazali činjenicu da ljudi proizvoljno povlače granicu između životinja koje vole i štite i onih koje iskorištavaju za hranu, odjeću ili zabavu.
Sudionici performansa stajali su s transparentima koji su prikazivali fotografije životinja, redom: psa, mačke, papige, konja, kunića, ovce, pileta, svinje, krave i riba.
S lijeve strane nalazile su se one životinje koje većina ljudi smatra članovima obitelji i prema kojima ima razvijenu empatiju. Kako je pogled išao prema desnoj strani, na vizualima su se pojavljivale one životinje koje se uobičajeno iskorištavaju za hranu.
Što je "karnizam"?
U Prijateljima životinja ističu da ta razlika nije odraz stvarnih razlika među životinjama, nego posljedica karnizma – nevidljive ideologije koja nas odmalena uči da je normalno i prirodno neke životinje voljeti, a druge iskorištavati, piše H-alter.
“Često zaboravljamo da svinje vole igru i stvaraju duboke emocionalne veze, da krave brinu jedna o drugoj i pokazuju nježnost, da kokoši prepoznaju više od stotinu pojedinaca, a ribe osjećaju bol i strah jednako stvarno kao ljudi. Ako prihvatimo činjenicu da sve životinje žele živjeti i izbjeći patnju, onda pitanje više nije gdje povući crtu empatije, nego zašto bi ona uopće postojala”, izjavio je Luka Oman, predsjednik udruge Prijatelji životinja.
Sve češće propitivanje naučenih obrazaca
Iz Prijatelja životinja ističu da danas sve više ljudi propituje naučene obrasce karnizma te se okreće životnim stilovima koji smanjuju patnju životinja i štite planet. Mnogi pritom biraju vegansku hranu i veganski način života kao odgovor na uvid da sve životinje imaju vlastite interese, osjećaje i želju za životom.
Ističu kako je svaki korak, ma koliko se malen činio, konkretna pomoć životinjama i doprinos pravednijem i održivijem svijetu.
