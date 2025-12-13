FOTO / Međunarodni dan prava na životinje, Prijatelji životinja: Pomaknite granicu empatije

“Često zaboravljamo da svinje vole igru i stvaraju duboke emocionalne veze, da krave brinu jedna o drugoj i pokazuju nježnost, da kokoši prepoznaju više od stotinu pojedinaca, a ribe osjećaju bol i strah jednako stvarno kao ljudi. Ako prihvatimo činjenicu da sve životinje žele živjeti i izbjeći patnju, onda pitanje više nije gdje povući crtu empatije, nego zašto bi ona uopće postojala”, izjavio je Luka Oman, predsjednik udruge Prijatelji životinja.