FOTO / Pogledajte kako izgleda Sljeme

Igor Soban/PIXSELL

Obilan snijeg razveselio je Zagrepčane. Na Sljemenu je prava zimska idila. Na redu za žičaru stvorio se i dugačak red

Podijeli

Oglas

+ 2 Pogledajte Galeriju Igor Soban/PIXSELL Manje Igor Soban/PIXSELL Više Igor Soban/PIXSELL Manje Igor Soban/PIXSELL Više Igor Soban/PIXSELL Manje Igor Soban/PIXSELL Više Igor Soban/PIXSELL Manje Igor Soban/PIXSELL Više Igor Soban/PIXSELL Manje Igor Soban/PIXSELL Više / 5