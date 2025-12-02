FOTO / U Zagrebu osvanuo grafit "Antifa nož za časnu"

"S obzirom na činjenicu da su u pojedinim medijima objavljeni neprovjereni i netočni navodi o napadu nepoznate muške osobe na časnu sestru, ovim putem naglašavamo kako su se kriminalističkim istraživanjem pokazali netočnima. Kako u konkretnom slučaju nisu ostvarena obilježja počinjenja kaznenog djela počinjenog na štetu 35-godišnjakinje, ovom prilikom u cijelosti demantiramo takve navode pojedinih medija", objavili su danas iz PUZ-a.