FOTO / U Zagrebu osvanuo grafit "Antifa nož za časnu"

N1 Info
02. pro. 2025. 12:53
Patrik Macek / Pixsell

Policija je danas objavila da je časna sestra koja je tvrdila da ju je u petak na ulici napao nepoznati muškarac - lažno prijavila napad.

Nakon kriminalističkog istraživanja utvrđeno je da je 35-godišnjakinja sama sebi nanijela ozljedu nožem koji je prethodno kupila u trgovini u Zagrebu.

Od samog događaja do danas kolalo je mnogo neutemeljenih i opasnih spekulacija u javnosti.

Lažna informacija da je časnu sestru napao strani radni ili migrant i to uz povike "Alahu ekber" proširila se društvenim mrežama, pa i nekim medijima, tijekom vikenda, a sinoć se na Črnomercu pojavio grafit s fotografije.

Napomena policije zbog dezinformacija nekih medija

"S obzirom na činjenicu da su u pojedinim medijima objavljeni neprovjereni i netočni navodi o napadu nepoznate muške osobe na časnu sestru, ovim putem naglašavamo kako su se kriminalističkim istraživanjem pokazali netočnima. Kako u konkretnom slučaju nisu ostvarena obilježja počinjenja kaznenog djela počinjenog na štetu 35-godišnjakinje, ovom prilikom u cijelosti demantiramo takve navode pojedinih medija", objavili su danas iz PUZ-a.

dezinformacije društvene mreže lažne glasine policija časna sestra

