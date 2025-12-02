FOTO / U Zagrebu osvanuo grafit "Antifa nož za časnu"

Policija je danas objavila da je časna sestra koja je tvrdila da ju je u petak na ulici napao nepoznati muškarac - lažno prijavila napad.
Oglas
Nakon kriminalističkog istraživanja utvrđeno je da je 35-godišnjakinja sama sebi nanijela ozljedu nožem koji je prethodno kupila u trgovini u Zagrebu.
Od samog događaja do danas kolalo je mnogo neutemeljenih i opasnih spekulacija u javnosti.
Lažna informacija da je časnu sestru napao strani radni ili migrant i to uz povike "Alahu ekber" proširila se društvenim mrežama, pa i nekim medijima, tijekom vikenda, a sinoć se na Črnomercu pojavio grafit s fotografije.
Napomena policije zbog dezinformacija nekih medija
"S obzirom na činjenicu da su u pojedinim medijima objavljeni neprovjereni i netočni navodi o napadu nepoznate muške osobe na časnu sestru, ovim putem naglašavamo kako su se kriminalističkim istraživanjem pokazali netočnima. Kako u konkretnom slučaju nisu ostvarena obilježja počinjenja kaznenog djela počinjenog na štetu 35-godišnjakinje, ovom prilikom u cijelosti demantiramo takve navode pojedinih medija", objavili su danas iz PUZ-a.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas