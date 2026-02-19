Oglas

ciklonalna plima

FOTO, VIDEO / Nevrijeme diljem obale, potopljene rive: Vrhunac pogoršanja očekuje se tijekom noći

author
N1 Info
|
19. velj. 2026. 19:41
18.02.2026., Kastel Stafilic - Olujno jugo u Kastelima. Photo: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Zvonimir Barisin/PIXSELL

Dalmaciju je ponovno pogodio val nestabilnog vremena

Oglas

Ciklona koja djeluje na veći dio Jadrana donijela je jačanje juga, kišu i grmljavinska nevremena, a zbog ciklonalne plime more se brzo diže u Kaštelima, Splitu i Trogiru. Vrhunac pogoršanja očekuje se tijekom noći, piše Dalmacija Danas.

Na sjeveru zemlje već su vidljive posljedice promjene: u Istri ima kiše, pljuskova i grmljavine, a mjestimice je palo oko 20 litara po četvornome metru. U isto vrijeme na cijelom Jadranu puše jugo koje je u jačanju, lokalno vrlo jako, uz olujne udare.

Udari i do 90 km/h, noć donosi vrhunac pogoršanja

Najjače jugo bilježi se u sjevernoj Dalmaciji i na sjevernom Jadranu, gdje udari dosežu oko 90 kilometara na sat. Vrlo jako jugo puše i u Splitu s povremenim olujnim udarima, a na moru su već zabilježeni poremećaji u prometu.

Iako je tlak zraka nizak, ne očekuje se plima razmjera kakva je proteklih dana i tjedana zahvatila dio Dalmacije. Ipak, more je trenutno oko 60 centimetara iznad srednje razine, a jačanje juga dodatno podiže razinu mora i valove, osobito na izloženijim obalama.

Glavnina oborine u Dalmaciji očekuje se tijekom noći, kada bi jugo na moru moglo dosegnuti i do 100 kilometara na sat. Grmljavinsko nevrijeme već je stiglo ispred Zadra, a jaka grmljavinska linija zahvatila je sjevernu i srednju Dalmaciju te će se nastaviti kretati prema jugu.

U noći na petak očekuje se okretanje vjetra na tramontanu i naglo zahlađenje – kiša bi mogla prijeći u snijeg, dok je u Dalmatinskoj zagori moguća i susnježica.

Teme
Nevrijeme plima

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ