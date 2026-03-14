Vatra je planula u popodnevnim satima, a do 17 sati je požar pod kontrolom vatrogasaca.
Oko 17 sati požar u Makarskoj stavljen je pod kontrolu.
U gašenju su sudjelovali vatrogasci s makarskog područja, a u pomoć je stigao i kanader, piše Dalmacija Danas.
Opožarena je površina od 2.5 hektara borove šume i makije. Srećom, kuće i ljudi nisu bili ugroženi.
Vatrogasci će na mjestu požara dežurati i dalje.
